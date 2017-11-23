Промпроизводство в Украине в октябре-2017 выросло на 0,4% к октябрю-2016 - Госстат

|ед изм
|произведено за январь-октябрь 2017.
|произведено за октябрь 2017
|октябрь 2017 к сентябрю 2017, %
|октябрь2017 к октябрю 2016, %
|январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016,%
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|20,2
|2,0
|104,3
|74,1
|83,6
|Нефть сырая
|тыс тонн
|1248
|115
|104,1
|88,9
|92,2
|Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|540
|52,8
|104,3
|98,9
|103,1
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд куб м
|16,7
|1,7
|104,4
|103,6
|102,3
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|137
|13,5
|100,4
|98,0
|97,7
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|50,1
|5,0
|105,5
|98,4
|95,6
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|41,9
|4,4
|94,7
|89,7
|88,9
|Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|5,4
|0,6
|110,0
|101,5
|83,5
|Пески природные
|млн тонн
|8,8
|1,2
|106,2
|118,5
|103,4
|Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий
|млн тонн
|42,8
|5,2
|106,0
|116,3
|113,0
|Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
|тыс тонн
|1429
|170
|86,0
|96,0
|99,3
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|44,1
|5,2
|117,3
|77,4
|90,1
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|11,8
|1,6
|112,8
|92,5
|116,5
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|202
|20,5
|110,3
|90,6
|94,1
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|12,1
|1,3
|140,3
|141,3
|122,8
|Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные
|тыс тонн
|672
|64,1
|108,6
|105,4
|117,1
|Мясо домашней птицы, мороженные
|тыс тонн
|159
|16,7
|116,0
|88,3
|79,8
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|204
|21,9
|99,3
|108,1
|105,9
|Соки фруктовые и овощные
|тыс тонн
|198
|28,2
|93,0
|103,4
|103,5
|Смеси соков фруктовых и овощных
|тыс.тонн
|157
|16,1
|110,1
|92,1
|92,6
|Овощи консервированные натуральные
|тыс тонн
|147
|12,2
|19,3
|58,3
|113,8
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|4209
|509
|147,1
|98,5
|126,4
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|181
|22,7
|115,6
|122,9
|124,8
|Молоко обработанное жидкое
|тыс тонн
|794
|82,4
|101,2
|111,4
|101,1
|Масло сливочное
|тыс тонн
|92,6
|8,5
|87,4
|103,9
|105,5
|Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|55,8
|5,6
|99,3
|94,7
|95,7
|Сыры плавленые
|тыс тонн
|101
|10,4
|98,1
|112,0
|107,2
|Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки
|тыс тонн
|341
|31,7
|93,8
|101,3
|96,4
|Мука
|тыс тонн
|1590
|180
|104,4
|97,5
|98,5
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|877
|89,9
|100,7
|95,4
|93,1
|Печенье и вафли
|тыс тонн
|214
|24,1
|107,3
|102,0
|106,3
|Сахар белый кристаллический
|1018
|721
|252,3
|106,8
|97,9
|Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг
|тыс тонн
|137
|20,9
|117,7
|107,5
|103,0
|Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао
|тыс тонн
|149
|18,9
|135,6
|116,1
|97,6
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|118
|13,2
|106,9
|101,8
|100,2
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|19,1
|2,1
|107,6
|103,5
|80,7
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|117
|13,5
|102,7
|97,6
|99,3
|Коньяки, бренды
|тыс дал
|1679
|249
|122,3
|105,5
|85,5
|Водка с содержанием спирта менее 45,4%
|тыс дал
|10796
|1165
|97,3
|84,2
|83,6
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|5059
|569
|118,0
|148,4
|119,0
|Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%
|млн дал
|153
|11,8
|96,4
|121,1
|98,5
|Воды натуральные минеральные
|негазированные
|млн дал
|37,9
|2,8
|82,3
|111,2
|106,4
|газированные
|млн дал
|63,1
|4,1
|72,6
|111,7
|101,1
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|122
|8,3
|71,4
|148,4
|119,1
|Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|75,5
|9,3
|115,5
|101,7
|93,9
|Пряжа хлопчатобумажная
|тонн
|1554
|166
|98,8
|96,0
|73,9
|Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных
|тыс кв м
|82260
|9893
|111,9
|129,7
|115,0
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|2142
|287
|104,0
|122,1
|111,7
|Белье постельное
|тыс шт
|8414
|807
|86,1
|99,0
|111,7
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды
|Тонн
|17160
|2212
|112,2
|105,4
|105,4
|Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские
|тыс шт
|284
|26,9
|87,1
|119,0
|104,5
|Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|698
|54,3
|48,2
|113,6
|96,5
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|190
|21,3
|99,5
|151,1
|146,0
|Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|1118
|92,8
|84,5
|104,0
|104,1
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|1220
|133
|105,7
|116,5
|116,5
|Трикотаж бельевой
|тыс шт
|10963
|1086
|109,8
|108,8
|107,0
|Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания
|тыс пар
|23047
|3451
|90,0
|113,8
|108,4
|Обувь
|тыс пар
|20379
|2040
|92,4
|110,2
|106,4
|Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм
|тыс куб м
|1459
|153
|99,5
|107,4
|103,5
|Фанера клееная, панели фанерованные
|тыс куб м
|154
|15,3
|101,9
|94,0
|103,6
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс куб м условн
|1118
|117
|97,1
|93,9
|102,8
|Паркет деревянный щитовой
|тыс кв м
|357
|35,7
|134,7
|74,5
|81,9
|Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные
|тыс кв м
|890
|103
|85,7
|136,4
|126,1
|Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны
|тыс тонн
|723
|83,2
|93,4
|116,6
|105,4
|Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.)
|тыс тонн
|116
|12,4
|104,5
|100,4
|101,9
|Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах
|тыс тонн
|388
|39,5
|96,3
|95,2
|110,1
|Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|128
|14,0
|103,8
|108,4
|106,9
|Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|357
|40,2
|106,3
|114,2
|108,7
|Бумага туалетная
|тыс.тонн
|86,7
|9,2
|101,4
|102,5
|102,0
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс.тонн
|38,9
|4,3
|94,7
|110,3
|101,2
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|8,5
|0,9
|107,3
|85,9
|79,5
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|60,4
|6,8
|104,6
|125,9
|99,5
|Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые
|тыс тонн
|67,5
|11,8
|176,1
|184,4
|131,6
|Пропан и бутан сжиженные
|тыс тонн
|256
|23,6
|105,8
|88,7
|98,6
|Красители синтетические органические
|тонн
|7957
|964
|108,4
|149,7
|121,6
|Металлоиды (неметаллы)
|тыс тонн
|78,2
|9,1
|132,2
|113,7
|111,4
|Серная кислота
|тыс тонн
|439
|52,9
|99,7
|157,2
|97,5
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|7,3
|1,1
|119,1
|108,2
|96,0
|Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|66,5
|5,4
|75,0
|102,6
|103,9
|Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы
|тыс тонн
|59,7
|3,8
|76,8
|106,6
|101,3
|Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические
|тыс тонн
|9,7
|1,2
|104,9
|111,5
|104,6
|Средства моющие и чистящие средства
|тыс тонн
|151
|19,8
|115,5
|123,0
|100,7
|Препараты лекарственные:
|содержащие пенициллин и др. антибиотики
|тонн
|965
|117
|134,2
|136,3
|88,9
|гормональные не содержащие антибиотики
|тонн
|111
|9,5
|76,8
|62,9
|103,8
|алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики
|тыс тонн
|39,0
|4,0
|97,2
|99,1
|101,6
|Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|166
|19,5
|99,95
|128,7
|116,2
|Плиты и плитки керамические
|млн кв м
|44,0
|4,6
|104,4
|99,7
|118,8
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. куб м
|1671
|192
|95,2
|97,9
|101,1
|Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные
|тыс тонн
|8109
|874
|97,2
|95,8
|100,9
|Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
|тыс тонн
|1734
|206
|104,5
|100,8
|91,1
|Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|2782
|267
|95,2
|83,4
|96,2
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|3606
|364
|99,8
|87,4
|91,2
|Растворы бетонные, готовые к использованию
|млн тонн
|13,5
|1,5
|100,4
|107,6
|113,6
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|1310
|155
|100,8
|110,2
|100,5
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн. кв м
|34,3
|4,4
|96,8
|110,7
|126,9
|Чугун
|тыс тонн
|16381
|1840
|101,6
|95,4
|83,0
|Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем
|тыс тонн
|8996
|980
|108,6
|105,9
|95,9
|Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем
|тыс тонн
|8681
|1001
|105,5
|92,1
|79,4
|Полуфабрикаты катанные и кованные
|тыс тонн
|4831
|492
|94,4
|105,4
|91,3
|Прокат готовых черных металлов
|тыс тонн
|9812
|948
|99,1
|85,4
|88,9
|из него
|прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|3648
|308
|83,3
|80,0
|96,7
|профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные)
|тыс тонн
|765
|76,7
|82,1
|70,8
|86,7
|Трубы и трубки, профили пустотелые стальные
|тыс тонн
|1016
|108
|99,6
|111,1
|119,8
|Проволока из стали
|тыс тонн
|237
|26,2
|109,4
|106,8
|99,0
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|38,0
|4,4
|98,5
|93,1
|120,6
|Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия
|тыс тонн
|213
|21,9
|96,9
|111,0
|110,0
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|5703
|803
|81,8
|149,0
|187,1
|Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов
|тыс шт
|150
|19,9
|93,1
|116,4
|105,4
|Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л
|тыс тонн
|18,4
|1,7
|77,2
|130,6
|204,0
|Приборы полупроводниковые
|тыс.шт.
|886
|37,7
|93,3
|13,8
|44,5
|Приборы для контроля других электрических величин
|тыс. шт.
|296
|22,7
|88,0
|72,1
|87,8
|Счетчики электроэнергии, включая калибровочные
|тыс. шт.
|758
|64,9
|90,5
|74,8
|104,7
|Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая
|тыс. шт.
|23,7
|16,3
|485,8
|1692,4
|364,3
|Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления
|тыс. шт.
|70,4
|9,6
|117,8
|127,1
|119,0
|Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока
|тыс. шт.
|9,7
|1,3
|106,0
|92,5
|83,3
|Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|51,4
|5,1
|120,9
|103,8
|105,9
|Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|103
|13,6
|111,2
|102,5
|83,2
|Трансформаторы электрические
|млн шт
|9,0
|1,0
|103,1
|140,0
|139,5
|Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В
|тыс шт
|231
|26,6
|93,8
|155,4
|138,9
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс.шт
|1518
|186
|102,7
|76,9
|119,0
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|4108
|345
|83,9
|70,8
|86,7
|Проводники электрические напряжением до 1000 В
|тыс км
|358
|42,1
|116,7
|105,2
|103,4
|Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В
|км
|3649
|434
|73,2
|135,6
|136,2
|Стиральные машины, сушки
|тыс.шт
|234
|34,3
|119,0
|92,6
|79,8
|Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные,
|тыс.шт
|57,1
|5,0
|81,6
|110,8
|91,8
|Насосы погружные, многоступенчатые
|тыс.шт
|98,2
|7,3
|109,7
|79,0
|91,4
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тыс.шт
|1,6
|0,1
|130,6
|36,8
|43,5
|Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов
|шт
|4302
|536
|90,4
|126,7
|122,3
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового
|тыс шт
|110
|7,5
|174,2
|125,7
|128,5
|Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости
|тыс шт
|113
|11,1
|106,9
|82,8
|73,9
|Тракторы для сельского и лесного хозяйства
|шт
|4236
|325
|83,8
|78,7
|106,9
|Плуги отвальные
|шт
|1506
|193
|110,9
|69,2
|85,3
|Рыхлители и культиваторы
|шт
|2869
|124
|108,8
|86,1
|93,4
|Бороны дисковые
|шт
|2731
|327
|85,8
|112,4
|117,4
|Сеялки
|шт
|3656
|291
|78,9
|86,6
|102,6
|Станки для обработки дерева
|шт
|829
|89
|117,1
|107,2
|97,2
|Валки для прокатных станов
|шт
|5075
|465
|102,2
|79,6
|123,7
|Машины для сортировки, смешивания, дробления
|шт
|825
|68
|107,9
|81,9
|94,9
|Бетономешалки
|шт
|5618
|370
|86,2
|101,9
|102,8
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|10032
|1128
|140,3
|82,3
|104,5
|Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей
|шт
|687
|64
|80,0
|97,0
|204,5
|Автомобили грузовые
|шт
|815
|61
|78,2
|141,9
|260,4
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс шт
|20,4
|2,5
|98,2
|133,8
|99,1
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные
|шт
|4765
|732
|114,7
|411,2
|286,4
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт-ч
|128,3
|13,1
|114,5
|90,8
|97,0
|в т.ч. произведенная:
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|48,1
|5,7
|114,7
|93,3
|82,0
|атомными электростанциями
|70,8
|6,6
|113,1
|87,4
|108,7
|гидроэлектростанциями
|8,3
|0,7
|133,5
|107,9
|111,6
|другими электростанциями (ветровыми, солнечными)
|1,2
|0,1
|90,6
|89,3
|105,6
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.