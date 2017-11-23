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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Промпроизводство в Украине в октябре-2017 выросло на 0,4% к октябрю-2016 - Госстат

 

Промышленное производство в Украине в октябре 2017 года увеличилось на 0,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в сентябре было зафиксировано снижение на 0,3%, а в августе - рост на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2017 к октябрю-2016 уменьшилось на 0,5%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в октябре этого года промышленное производство выросло на 6,9%, однако с учетом сезонного фактора произошло снижение на 0,1%.

В перерабатывающей промышленности в октябре-2017 к октябрю-2016 рост составил 5,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован спад на 8,1%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 7,6%.

Согласно сообщению, в целом за десять месяцев 2017 года промышленное производство в Украине уменьшилось на 0,2% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам девяти месяцев отставание составляло 0,3%, восьми - 0,4%, семи месяцев - 0,7%.

В перерабатывающей промышленности по итогам января-октября зафиксирован рост на 3,8%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров произошло сокращение производства на 6,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 5,9%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.


Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за октябрь 2017 года

 ед измпроизведено за январь-октябрь 2017.произведено за октябрь 2017октябрь 2017 к сентябрю 2017, %октябрь2017 к октябрю 2016, %январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016,%
Добывающая промышленность      
Уголь каменный млн тонн 20,2 2,0 104,3 74,1 83,6
Нефть сырая тыс тонн 1248 115 104,1 88,9 92,2
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного тыс тонн 540 52,8 104,3 98,9 103,1
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 16,7 1,7 104,4 103,6 102,3
Руды железные неагломерированные млн тонн 137 13,5 100,4 98,0 97,7
Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 50,1 5,0 105,5 98,4 95,6
Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 41,9 4,4 94,7 89,7 88,9
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 5,4 0,6 110,0 101,5 83,5
Пески природные млн тонн 8,8 1,2 106,2 118,5 103,4
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий млн тонн 42,8 5,2 106,0 116,3 113,0
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская тыс тонн 1429 170 86,0 96,0 99,3
Перерабатывающая промышленность      
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 44,1 5,2 117,3 77,4 90,1
Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 11,8 1,6 112,8 92,5 116,5
Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 202 20,5 110,3 90,6 94,1
Свинина мороженная тыс тонн 12,1 1,3 140,3 141,3 122,8
Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные тыс тонн 672 64,1 108,6 105,4 117,1
Мясо домашней птицы, мороженные тыс тонн 159 16,7 116,0 88,3 79,8
Колбасные изделия тыс тонн 204 21,9 99,3 108,1 105,9
Соки фруктовые и овощные тыс тонн 198 28,2 93,0 103,4 103,5
Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 157 16,1 110,1 92,1 92,6
Овощи консервированные натуральные тыс тонн 147 12,2 19,3 58,3 113,8
Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 4209 509 147,1 98,5 126,4
Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 181 22,7 115,6 122,9 124,8
Молоко обработанное жидкое тыс тонн 794 82,4 101,2 111,4 101,1
Масло сливочное тыс тонн 92,6 8,5 87,4 103,9 105,5
Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 55,8 5,6 99,3 94,7 95,7
Сыры плавленые тыс тонн 101 10,4 98,1 112,0 107,2
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 341 31,7 93,8 101,3 96,4
Мука тыс тонн 1590 180 104,4 97,5 98,5
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 877 89,9 100,7 95,4 93,1
Печенье и вафли тыс тонн 214 24,1 107,3 102,0 106,3
Сахар белый кристаллический  1018 721 252,3 106,8 97,9
Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг тыс тонн 137 20,9 117,7 107,5 103,0
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао тыс тонн 149 18,9 135,6 116,1 97,6
Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 118 13,2 106,9 101,8 100,2
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 19,1 2,1 107,6 103,5 80,7
Продукты молокосодержащие тыс тонн 117 13,5 102,7 97,6 99,3
Коньяки, бренды тыс дал 1679 249 122,3 105,5 85,5
Водка с содержанием спирта менее 45,4% тыс дал 10796 1165 97,3 84,2 83,6
Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 5059 569 118,0 148,4 119,0
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% млн дал 153 11,8 96,4 121,1 98,5
Воды натуральные минеральные      
негазированные млн дал 37,9 2,8 82,3 111,2 106,4
газированные млн дал 63,1 4,1 72,6 111,7 101,1
Напитки безалкогольные млн дал 122 8,3 71,4 148,4 119,1
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака млрд шт 75,5 9,3 115,5 101,7 93,9
Пряжа хлопчатобумажная тонн 1554 166 98,8 96,0 73,9
Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 82260 9893 111,9 129,7 115,0
Одеяла и пледы дорожные тыс шт 2142 287 104,0 122,1 111,7
Белье постельное тыс шт 8414 807 86,1 99,0 111,7
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды Тонн 17160 2212 112,2 105,4 105,4
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские тыс шт 284 26,9 87,1 119,0 104,5
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые тыс шт 698 54,3 48,2 113,6 96,5
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 190 21,3 99,5 151,1 146,0
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 1118 92,8 84,5 104,0 104,1
Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 1220 133 105,7 116,5 116,5
Трикотаж бельевой тыс шт 10963 1086 109,8 108,8 107,0
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 23047 3451 90,0 113,8 108,4
Обувь тыс пар 20379 2040 92,4 110,2 106,4
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм тыс куб м 1459 153 99,5 107,4 103,5
Фанера клееная, панели фанерованные тыс куб м 154 15,3 101,9 94,0 103,6
Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 1118 117 97,1 93,9 102,8
Паркет деревянный щитовой тыс кв м 357 35,7 134,7 74,5 81,9
Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные тыс кв м 890 103 85,7 136,4 126,1
Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны тыс тонн 723 83,2 93,4 116,6 105,4
Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) тыс тонн 116 12,4 104,5 100,4 101,9
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 388 39,5 96,3 95,2 110,1
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 128 14,0 103,8 108,4 106,9
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 357 40,2 106,3 114,2 108,7
Бумага туалетная тыс.тонн 86,7 9,2 101,4 102,5 102,0
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 38,9 4,3 94,7 110,3 101,2
Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 8,5 0,9 107,3 85,9 79,5
Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 60,4 6,8 104,6 125,9 99,5
Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые тыс тонн 67,5 11,8 176,1 184,4 131,6
Пропан и бутан сжиженные тыс тонн 256 23,6 105,8 88,7 98,6
Красители синтетические органические тонн 7957 964 108,4 149,7 121,6
Металлоиды (неметаллы) тыс тонн 78,2 9,1 132,2 113,7 111,4
Серная кислота тыс тонн 439 52,9 99,7 157,2 97,5
Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 7,3 1,1 119,1 108,2 96,0
Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров тыс тонн 66,5 5,4 75,0 102,6 103,9
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы тыс тонн 59,7 3,8 76,8 106,6 101,3
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические тыс тонн 9,7 1,2 104,9 111,5 104,6
Средства моющие и чистящие средства тыс тонн 151 19,8 115,5 123,0 100,7
Препараты лекарственные:      
содержащие пенициллин и др. антибиотики тонн 965 117 134,2 136,3 88,9
гормональные не содержащие антибиотики тонн 111 9,5 76,8 62,9 103,8
алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики тыс тонн 39,0 4,0 97,2 99,1 101,6
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 166 19,5 99,95 128,7 116,2
Плиты и плитки керамические млн кв м 44,0 4,6 104,4 99,7 118,8
Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 1671 192 95,2 97,9 101,1
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 8109 874 97,2 95,8 100,9
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая тыс тонн 1734 206 104,5 100,8 91,1
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 2782 267 95,2 83,4 96,2
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня тыс тонн 3606 364 99,8 87,4 91,2
Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 13,5 1,5 100,4 107,6 113,6
Смеси строительные сухие тыс тонн 1310 155 100,8 110,2 100,5
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 34,3 4,4 96,8 110,7 126,9
Чугун тыс тонн 16381 1840 101,6 95,4 83,0
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем тыс тонн 8996 980 108,6 105,9 95,9
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем тыс тонн 8681 1001 105,5 92,1 79,4
Полуфабрикаты катанные и кованные тыс тонн 4831 492 94,4 105,4 91,3
Прокат готовых черных металлов тыс тонн 9812 948 99,1 85,4 88,9
из него      
прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм тыс тонн 3648 308 83,3 80,0 96,7
профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) тыс тонн 765 76,7 82,1 70,8 86,7
Трубы и трубки, профили пустотелые стальные тыс тонн 1016 108 99,6 111,1 119,8
Проволока из стали тыс тонн 237 26,2 109,4 106,8 99,0
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 38,0 4,4 98,5 93,1 120,6
Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия тыс тонн 213 21,9 96,9 111,0 110,0
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 5703 803 81,8 149,0 187,1
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов тыс шт 150 19,9 93,1 116,4 105,4
Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л тыс тонн 18,4 1,7 77,2 130,6 204,0
Приборы полупроводниковые тыс.шт. 886 37,7 93,3 13,8 44,5
Приборы для контроля других электрических величин тыс. шт. 296 22,7 88,0 72,1 87,8
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс. шт. 758 64,9 90,5 74,8 104,7
Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая тыс. шт. 23,7 16,3 485,8 1692,4 364,3
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления тыс. шт. 70,4 9,6 117,8 127,1 119,0
Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока тыс. шт. 9,7 1,3 106,0 92,5 83,3
Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 51,4 5,1 120,9 103,8 105,9
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 103 13,6 111,2 102,5 83,2
Трансформаторы электрические млн шт 9,0 1,0 103,1 140,0 139,5
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В тыс шт 231 26,6 93,8 155,4 138,9
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 1518 186 102,7 76,9 119,0
Провод изолированный обмоточный тонн 4108 345 83,9 70,8 86,7
Проводники электрические напряжением до 1000 В тыс км 358 42,1 116,7 105,2 103,4
Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В км 3649 434 73,2 135,6 136,2
Стиральные машины, сушки тыс.шт 234 34,3 119,0 92,6 79,8
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, тыс.шт 57,1 5,0 81,6 110,8 91,8
Насосы погружные, многоступенчатые тыс.шт 98,2 7,3 109,7 79,0 91,4
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 1,6 0,1 130,6 36,8 43,5
Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов шт 4302 536 90,4 126,7 122,3
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового тыс шт 110 7,5 174,2 125,7 128,5
Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости тыс шт 113 11,1 106,9 82,8 73,9
Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 4236 325 83,8 78,7 106,9
Плуги отвальные шт 1506 193 110,9 69,2 85,3
Рыхлители и культиваторы шт 2869 124 108,8 86,1 93,4
Бороны дисковые шт 2731 327 85,8 112,4 117,4
Сеялки шт 3656 291 78,9 86,6 102,6
Станки для обработки дерева шт 829 89 117,1 107,2 97,2
Валки для прокатных станов шт 5075 465 102,2 79,6 123,7
Машины для сортировки, смешивания, дробления шт 825 68 107,9 81,9 94,9
Бетономешалки шт 5618 370 86,2 101,9 102,8
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 10032 1128 140,3 82,3 104,5
Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей шт 687 64 80,0 97,0 204,5
Автомобили грузовые шт 815 61 78,2 141,9 260,4
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 20,4 2,5 98,2 133,8 99,1
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные шт 4765 732 114,7 411,2 286,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды      
Электроэнергия млрд кВт-ч 128,3 13,1 114,5 90,8 97,0
в т.ч. произведенная:      
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями  48,1 5,7 114,7 93,3 82,0
атомными электростанциями  70,8 6,6 113,1 87,4 108,7
гидроэлектростанциями  8,3 0,7 133,5 107,9 111,6
другими электростанциями (ветровыми, солнечными)  1,2 0,1 90,6 89,3 105,6

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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