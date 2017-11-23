Промпроизводство в Украине в октябре-2017 выросло на 0,4% к октябрю-2016 - Госстат

Промышленное производство в Украине в октябре 2017 года увеличилось на 0,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в сентябре было зафиксировано снижение на 0,3%, а в августе - рост на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2017 к октябрю-2016 уменьшилось на 0,5%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в октябре этого года промышленное производство выросло на 6,9%, однако с учетом сезонного фактора произошло снижение на 0,1%.

В перерабатывающей промышленности в октябре-2017 к октябрю-2016 рост составил 5,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован спад на 8,1%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 7,6%.

Согласно сообщению, в целом за десять месяцев 2017 года промышленное производство в Украине уменьшилось на 0,2% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам девяти месяцев отставание составляло 0,3%, восьми - 0,4%, семи месяцев - 0,7%.

В перерабатывающей промышленности по итогам января-октября зафиксирован рост на 3,8%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров произошло сокращение производства на 6,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 5,9%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за октябрь 2017 года