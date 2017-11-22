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Ввод жилья в Украине за 9 мес. вырос на 21,4%, без узаконенного самостроя - на 25,7% - Госстат
11:50 22.11.2017 |
Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-сентябре 2017 года вырос на 21,4% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года и составил 6,889 млн кв. м.
Как сообщила Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.
По данным Госстата, без учета домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и введенных по Порядку принятия в эксплуатацию, показатель ввода жилья в январе-сентябре-2017 вырос на 21,4% по сравнению с январем-сентябрем-2016.
Согласно сообщению, в городских населенных пунктах в январе-сентябре-2017 введено в эксплуатацию 4 млн 945 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности - 1 млн 944,3 тыс. кв. м.
При этом 58,6% общего объема жилья введено в домах с двумя и более квартирами, 40,9% - в одноквартирных домах и 0,5% - в общежитиях. В целом за шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию 84,4 тыс. квартир, при этом в городских населенных пунктах - 66,4 тыс. квартир, в сельских - 18 тыс. квартир. Средняя площадь квартир составила соответственно 71,7 кв. м и 105,2 кв. м.
В Киеве и области, а также в Одесской и Львовской областях в январе-сентябре-2017 введено в эксплуатацию 49,5% общего объема жилья, в частности, в Киеве - 1 млн 93,4 тыс. кв. м.
Согласно статданным, рост объемов ввода жилья (без учета временного порядка) за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксировано в 18 областях Украины, снижение - в шести областях.
При этом наибольший рост зафиксирован в Луганской (в 2,9 раза, до 12,9 тыс. кв. м), Тернопольской (в 2 раза, до 224,5 тыс. кв. м) и Черкасской областях (на 94%, до 103,2 тыс. кв. м).
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя сократился на 15,2% по сравнению с 2015 годом - до 9 млн 366,8 тыс. кв. м, без узаконенного самостроя - сократился на 1,1% - до 9 млн 124,3 тыс.
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