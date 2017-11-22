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Информация об агентстве
В январе-октябре объем стройработ увеличился на 23,4% до 73,5 млрд гривен
09:42 22.11.2017 |
В январе-октябре 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-октябрем 2016 года увеличился на 23,4%, или на 13,940 млрд гривен до 73,510 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В том числе в январе-октябре 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 37,428 млрд гривен (из них жилые составили 17,964 млрд гривен, нежилые - 19,463 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 36,083 млрд гривен.
Индексы строительных работ составили 119,4% (112,8% и 126,6%) и 128% соответственно.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-октябре составили 75,4% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 14,7% и 9,9% соответственно.
Как сообщало агентство, в январе-сентябре 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-сентябрем 2016 года увеличился на 23,8%, или на 12,203 млрд гривен до 63,474 млрд гривен.
В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-октябре, млн гривен:
Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-октябре, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|73 510,1
|100,0
|Здания и сооружения
|37 427,6
|50,9
|из них
|- жилые
|17 964,4
|24,4
|- нежилые
|19 463,2
|26,5
|Инженерные сооружения
|36 082,5
|49,1
|в том числе:
|транспортные сооружения
|11 484,9
|15,6
|- автострады, улицы и дороги
|9 818,5
|13,4
|- железные дороги
|744,1
|1,0
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|463,6
|0,6
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|8 815,5
|12,0
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|4 502,9
|6,1
|- местные трубопроводы и коммуникации
|4 312,6
|5,9
|комплексные промышленные сооружения
|12 139,7
|16,5
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|8 191,5
|11,1
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|2 084,3
|2,8
|- сооружения предприятий химической промышленности
|187,6
|0,3
|- сооружения металлургических предприятий
|1 676,3
|2,3
|- другие инженерные сооружения
|3 642,4
|5,0
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|218,4
|0,3
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