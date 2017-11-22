В январе-октябре объем стройработ увеличился на 23,4% до 73,5 млрд гривен

В январе-октябре 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-октябрем 2016 года увеличился на 23,4%, или на 13,940 млрд гривен до 73,510 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В том числе в январе-октябре 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 37,428 млрд гривен (из них жилые составили 17,964 млрд гривен, нежилые - 19,463 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 36,083 млрд гривен.

Индексы строительных работ составили 119,4% (112,8% и 126,6%) и 128% соответственно.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-октябре составили 75,4% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 14,7% и 9,9% соответственно.

Как сообщало агентство, в январе-сентябре 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-сентябрем 2016 года увеличился на 23,8%, или на 12,203 млрд гривен до 63,474 млрд гривен.

В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-октябре, млн гривен: