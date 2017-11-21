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Минфин не планирует менять показатель дефицита госбюджета-2018 2,4% ВВП
17:19 21.11.2017 |
Министерство финансов не планирует менять показатель дефицита госбюджета-2018 на уровне 2,4% ВВП.
Об этом во вторник сообщил заместитель директора одного из департаментов Минфина Михаил Босак в ходе лекции "БЮДЖЕТpro", передают Українські Новини.
"Мы его не меняем, и согласно бюджетному заключению также не предусматривается его увеличение", - сказал он.
Босак сообщил, что представители Минфина встречались с группой экспертов Международного валютного фонда для обсуждения проекта госбюджета.
По его словам, в ходе обсуждения проговаривалось соблюдение показателей бюджета согласно меморандуму о сотрудничестве Украины и фонда.
Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд 20 ноября сообщил, что планирует продолжить обсуждение с властями проекта государственного бюджета на 2018 год для соблюдения его дефицита на уровне 2,5% ВВП.
Именно такой показатель согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой фондом.
С 9 по 17 ноября в Киеве находились эксперты МВФ с целью технического обсуждения проекта госбюджета на 2018 год.
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