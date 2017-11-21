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ЕС готов предложить странам Восточного партнерства инвестиционный план, а не "план Маршалла" - источник
Европейский Союз на саммите Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября, не будет поднимать тему "плана Маршалла" для Украины, однако готов предложить Украине и другим партнерам доступ к Европейскому внешнему инвестиционному плану, сообщают два высокопоставленных европейских чиновника.
"Европейский план внешних инвестиций является ключевым новым инструментом, выгодным для стран Восточного партнерства", - сказал один из них журналистам в Брюсселе.
Чиновник также добавил, что план включает, в том числе и мобилизацию частных инвестиций.
По словам второго собеседника, в повестке дня сейчас - финансовая и инвестиционная поддержка странам региона.
Чиновник уточнил, что Украина может поднять вопрос, в том числе и о "плане Маршалла" если захочет. "Цель любого саммита такого рода в том, что каждый партнер может поднимать те вопросы, которые ему важны. У нас нет ограничений... Если представители Украины захотят поднять этот вопрос, мы будем рады выслушать", - добавил он.
Чиновник напомнил, что ЕС оказывал и продолжает оказывать финансовую помощь Украине.
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