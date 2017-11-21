Импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 92%

За три квартала текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 109,6 тыс. легковых автомобилей, сообщает ассоциация «Укравтопром».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт машин вырос на 92%, а его таможенная стоимость составила более 1,5 млрд. долларов США.

Из этой суммы почти $1,2 млрд было потрачено на новые автомобили, которых было завезено 60,5 тыс. шт., а $346 млн. на 49,1 тыс. авто с пробегом.

Больше всего автомобилей в Украину было ввезено из стран ЕС - 69,6 тыс.шт., что составило более 63% от общего объема импорта легковых автомобилей за девять месяцев текущего года. При этом доля новых авто в евроимпорте была только 44%, остальные 56% пришлись на автомобили, бывшие в эксплуатации.

Страной - лидером по поставкам авто в Украину стала Германия, из которой ввезли 25 тыс. машин: 5,5 тыс. новых авто и 19,5 тыс. с пробегом.

На втором месте импорт из Японии - 13,9 тыс.шт. (88,5% новые).

Замыкает тройку лидеров Франция, отправившая в Украину 10 тыс. легковушек. Основную массу французского импорта составили автомобили с пробегом - 8,9 тыс. шт.