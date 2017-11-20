Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 10 мес. увеличились на 8,6% - Госстат

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-октябре 2017 года составила 3 млрд 493 млн грн, что на 8,6% (или 279 млн грн) выше показателя января-октября 2016 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, с начала 2017 года субсидии назначены 8 млн 163,1 тыс. семей, что составляет 106,2% от общего количества домохозяйств, обратившихся за ними, и на 33,5% превышает показатель января-октября 2016 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в октябре 2017 года уменьшился на 39,7% по сравнению с октябрем 2016 года и составил 341,6 грн.

Согласно данным статведомства, в октябре 2017 года субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,044 млн домохозяйств в Украине, что составляет 40,3% от общего количества домохозяйств в стране.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 5 млрд 704,7 млн грн, что в 2,4 раза выше показателя за 2015 год.

