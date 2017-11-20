Оборот розничной торговли Украины в январе-октябре вырос на 8,2% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-октябре 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Как сообщает Госстат, оборот розничной торговли в октябре по сравнению с сентябрем текущего года вырос на 3,1%, а по сравнению с октябрем-2016 года - на 4,2%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-октябре 2017г. зафиксирован в Закарпатской (на 19,7%), Одесской (на 15,2%), Винницкой (на 13,3%), Львовской (на 12,4%), Николаевской (на 10,1%), Сумской (на 10,0%), Киевской (на 9,9%), Черкасской (на 9,8%), Киевской (на 9,6%), Полтавской (на 8,3%) областях и г.Киеве (на 9,2%).

