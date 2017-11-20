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В январе-октябре все виды транспорта увеличили перевозку грузов на 2,2% до 522,3 млн тонн
12:37 20.11.2017 |
В январе-октябре 2017 года все виды транспорта перевезли 522,3 млн тонн грузов, что на 2,2% больше, чем в январе-октябре 2016 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 1,3% до 280,7 млн тонн.
Перевозка леса снизилась на 34,2%, каменного угля - на 23,8%, химических и минеральных удобрений - на 19%, кокса - на 31,1%, черных металлов - на 18,1%, железной и марганцевой руды - на 7,4%.
В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 16,1%, цемента - на 0,5%, нефти и нефтепродуктов - на 28,7%, зерна и продуктов его помола - на 19,8%, строительных материалов - на 17,4%.
В январе-октябре 2017 года магистральные трубопроводы перекачали 93,2 млн тонн грузов, что на 11,4% больше, чем в январе-октябре 2016 года; транзит нефти увеличился на 4,2%, транзит газа - на 18,5%.
Морской и речной торговые флоты сократили перевозки грузов на 13,3%, в целом перевезено 4,8 млн тонн грузов.
Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 143,5 млн тонн грузов, что на 4,6% больше по сравнению с январем-октябрем 2016 года.
По данным Госстата, грузооборот увеличился на 6,9% до 283,470 млрд тонно-километров по сравнению с январем-октябрем 2016 года.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2017 года все виды транспорта перевезли 467 млн тонн грузов, что на 2,8% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.
В 2016 году все виды транспорта перевезли 624,5 млн тонн грузов, что на 3,8% больше, чем в 2015 года.
Перевозка грузов транспортом в январе-октябре году:
Перевезено грузов, млн тонн
Грузооборот, млн тонно-км
|январь-октябрь 2017
|в % к январю-октябрю 2016
|январь-октябрь 2017
|в % к январю-октябрю 2016
|Всего
|522,3
|102,2
|283 469,9
|106,9
|- железнодорожным
|280,7
|98,7
|158 175,8
|102,5
|- автомобильным
|143,5
|104,6
|33 465,4
|108,3
|- водным
|4,8
|86,7
|3 642,5
|111,1
|- трубопроводным
|93,2
|111,4
|87 968,7
|114,9
|- авиационным
|0,1
|106,7
|217,5
|119,1
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