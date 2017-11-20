В январе-октябре все виды транспорта увеличили перевозку грузов на 2,2% до 522,3 млн тонн

В январе-октябре 2017 года все виды транспорта перевезли 522,3 млн тонн грузов, что на 2,2% больше, чем в январе-октябре 2016 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 1,3% до 280,7 млн тонн.

Перевозка леса снизилась на 34,2%, каменного угля - на 23,8%, химических и минеральных удобрений - на 19%, кокса - на 31,1%, черных металлов - на 18,1%, железной и марганцевой руды - на 7,4%.

В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась на 16,1%, цемента - на 0,5%, нефти и нефтепродуктов - на 28,7%, зерна и продуктов его помола - на 19,8%, строительных материалов - на 17,4%.

В январе-октябре 2017 года магистральные трубопроводы перекачали 93,2 млн тонн грузов, что на 11,4% больше, чем в январе-октябре 2016 года; транзит нефти увеличился на 4,2%, транзит газа - на 18,5%.

Морской и речной торговые флоты сократили перевозки грузов на 13,3%, в целом перевезено 4,8 млн тонн грузов.

Предприятиями автомобильного транспорта перевезено 143,5 млн тонн грузов, что на 4,6% больше по сравнению с январем-октябрем 2016 года.

По данным Госстата, грузооборот увеличился на 6,9% до 283,470 млрд тонно-километров по сравнению с январем-октябрем 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2017 года все виды транспорта перевезли 467 млн тонн грузов, что на 2,8% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.

В 2016 году все виды транспорта перевезли 624,5 млн тонн грузов, что на 3,8% больше, чем в 2015 года.

Перевозка грузов транспортом в январе-октябре году: