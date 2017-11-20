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Украина и МВФ продолжат дискуссию вокруг госбюджета-2018 для обеспечения достижения дефицита в 2,5% ВВП
11:26 20.11.2017 |
Международный валютный фонд планирует продолжить обсуждение с властями проекта государственного бюджета на 2018 год для соблюдения его дефицита на уровне 2,5% ВВП.
Об этом говорится в заявлении киевского представительства фонда, передают Українські Новини.
С 9 по 17 ноября в Киеве находились эксперты МВФ с целью технического обсуждения проекта госбюджета на 2018 год.
После завершения их визита постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что обсуждение будет продолжаться в течение следующих недель для того, чтобы обеспечить соответствие в госбюджете показателя дефицита в 2,5% ВВП.
Именно такой показатель согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой фондом.
Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год до 10 декабря.
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