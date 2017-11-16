В октябре официальный уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. до 1,1%

В октябре 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт до 1,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 ноября 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 281,9 тыс. безработных.

На 1 октября 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 303 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в октябре, составило 217 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 2 137 гривны.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2017 года официальный уровень безработицы сохранилось на уровне августа - 1,2%.