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В октябре официальный уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. до 1,1%
14:20 16.11.2017 |
В октябре 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт до 1,1%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 ноября 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 281,9 тыс. безработных.
На 1 октября 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 303 тыс. безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в октябре, составило 217 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 2 137 гривны.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2017 года официальный уровень безработицы сохранилось на уровне августа - 1,2%.
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