Кабмин утвердил стратегию реформирования лесного хозяйства на период до 2022 года

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно тексту стратегии, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", общая площадь лесных участков, которые принадлежат лесному фонду Украины, составляет 10,4 млн га. Запас древесины в лесах оценивается в 2,1 млрд куб. м. Ежегодный объем заготовки ликвидной древесины от всех видов рубок по Гослесагентству составляет около 16 млн куб. м.

В документе отмечается, что потенциальные запасы и возможности украинских лесов большие и, по мнению специалистов и международных экспортов, полностью не используются. Учитывая увеличение площади зрелых и перезрелых насаждений в лесах Украины, в ближайшие годы объективным считается увеличение нормы заготовки древесины.

"В Украине в течение года вырубается только 0,9% запаса, тогда как в Швейцарии ежегодный объем рубок составляет 1,9%, Чехии - 2,4%, Финляндии - 2,8%, Великобритании и Бельгии - 3% и 3,1% соответственно", - говорится в стратегии.

Среди проблем лесного хозяйства, на решение которых направлена стратегия, несовершенство системы управления лесным хозяйством, значительный объем незаконных рубок, коррупция в лесном хозяйстве, сложность получения документов по использованию земель лесохозяйственного назначения, несовершенный механизм продажи необработанной древесины, нереализованные законодательные инициативы по охране лесов, сложная процедура привлечения к ответственности за незаконные рубки и отсутствие экономических стимулов для углубления переработки древесины.

В связи с вышеуказанными проблемами возникла необходимость в разработке стратегии реформирования лесного хозяйства.

Для реализации указанной стратегии правительство планирует создать службу лесных инспекторов, внедрить электронный оборот древесины для всех постоянных лесопользователей, провести аэрокосмическую фотосъемку, упростить условия получения разрешительных документов для постоянных лесопользователей на землю лесохозяйственного назначения, внедрить единую процедуру продажи необработанной древесины, усилить ответственность за нарушения в отрасли, четко распределить полномочия между правоохранительными органами для фиксации и сбора доказательств нарушений.

Кроме того документом предусмотрено внедрение механизмов оперативного реагирования на проблемы санитарного состояния лесов, разработка госпрограммы компенсации за использования природосохраняющих технологий и госпрограммы стимулирования деятельности лесохозяйственных субъектов.

Реализация мероприятий будет осуществляться за счет государственного и местного бюджетов, средств лесопользователей и средств международных организаций и иностранных инвесторов.

Правительство обязало Министерство аграрной политики и продовольствия с центральными и местными органами исполнительной власти разработать и подать в двухмесячный срок проект плана мероприятий по реализации утвержденной стратегии.