Минфин инициирует оптимизацию решений ГФС о приостановлении регистрации налоговых накладных

Министерство финансов инициирует оптимизацию решений комиссией Государственной фискальной службы о приостановлении регистрации налоговых накладных.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передают Українські Новини.

Минфин проанализировал судебные решения по искам налогоплательщиков об обжаловании решений комиссии ГФС об отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки.

В большинстве судебных решений отмечалось, что в решениях комиссии ГФС отсутствовали четкие причины отказа.

В частности, не было указано, какие документы не предоставлены, какие документы составлены с нарушением законодательства, либо каких документов не хватает для принятия решения о регистрации или остановки налоговых накладных.

Для большей эффективности и прозрачности взаимодействия ГФС и налогоплательщиков Минфин разработал проект приказа по совершенствованию формы решения комиссии ГФС, предусмотрев указание в нем детальных выводов по результатам рассмотрения документов налогоплательщика и причины отказа в их принятии.

В министерстве полагают, что таким образом повысится качество принимаемых решений.

То есть плательщик будет получать мотивированные выводы в случае отказа регистрации налоговых накладных.

Кроме того, это обезопасит налогоплательщиков от принятия немотивированных решений об отказе в регистрации налоговых накладных.

Как сообщали Українські Новини, в середине октября приказ Минфина об упрощении регистрации налоговых накладных вступил в силу.

В приказе указаны основные изменения, среди них: налогоплательщик вправе подать таблицу данных налогоплательщика без наличия факта остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных; также к таблице подается объяснение налогоплательщика, в котором отмечается специфика хозяйственной деятельности, которая имеет неизменный характер, с возможной ссылкой на налоговую и иную отчетность налогоплательщика.