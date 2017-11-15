Акцизы на сигареты вырастут на 30% в 2018 году

Верховная Рада намерена увеличить на индекс инфляции ставки акцизного налога кроме спирта этилового, алкогольных напитков, пива и рентной платы за использование радиочастотного ресурса.

За принятие законопроекта №6776-д за основу проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, данный законопроект доработан и подготовлен на базе проектов №6776, №7110 и №7110-1.

Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, выступая в Раде, отметила, что при постоянном увеличении ставок акцизного налога на индекс инфляции значительно сократились объемы производства продукции и рабочие места.

Кроме того, согласно пояснительной записке, темпы увеличения налоговых поступлений от уплаты акциза отстают от запланированных.

"Комитет принял решение в доработанном законопроекте по повышению всех ставок кроме акциза на спирт этиловый, другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки и пиво, а также рентной платы за использование радиочастотного ресурса. По всем остальным акцизным платежам ставка акцизного налога ставка увеличивается на индекс инфляции", - заявила Южанина.

Кроме того, согласно тексту документа, планируется оставить ставку акцизного налога на табачные изделия в гривне и не вводить привязку к евро.

Авторы инициативы аргументируют свое решение тем, что гривна является единственным законным платежным средством в стране, а рынок табачных изделий на 95% состоит из отечественной продукции.

"...Поэтому введение ставок в иностранной валюте является неоправданным по сравнению с другой подакцизной продукцией (горючее, транспортные средства, по которым ставки акцизного налога определены в евро), рынок которых преимущественно состоит из импортной продукции, а доля акциза в цене единицы товара значительно меньше по сравнению с табачными изделиями", - говорится в документе.

В то же время законодательная инициатива учитывает предложения правительственного законопроекта №7110-1, а именно проиндексировать акциз на табачные изделия на 11,2% и дополнительно увеличить на 16,7% в 2018 году, а далее увеличивать на 20% в год до 2025 года и довести его таким образом до уровня, эквивалентному 90 евро за 1 тыс. штук в соответствии с европейскими нормами.

В итоге доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна достичь 60%,

Как сообщали Українські Новини, ассоциация "Укрводка" выступает за сохранение установленной в 2017 году ставки акцизного налога 20% на ликеро-водочные изделия в 2018 году.

Кабинет Министров предлагает Раде установить ежегодное повышение акциза на сигареты на 20% до 2025 года и довести его таким образом до уровня 90 евро за 1 тыс. штук.

Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" считает, что индексация ставки акцизного налога на табачные изделия на уровень инфляции в 2018 году при повышении этой же ставки на 20% негативно повлияет на рынок.

С марта вступило в силу повышение акциза на спирт этиловый на 20% с 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию на 12%.