В январе-сентябре отрицательное сальдо внешней торговли составило $1,2 млрд

В январе-сентябре 2017 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 598,5 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2016 года и составило 1 205,2 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот составил 77 364,6 млн долларов, увеличившись по сравнению с январем-сентябрем 2016 года на 13 715,6 млн долларов, или на 21,5%.

В том числе объем торговли со странами СНГ составил 16 283,2 млн долларов, увеличившись на 2 954,8 млн долларов, или на 22,1% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года.

Как сообщало агентство, в 1-м полугодии 2017 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 852,2 млн долларов по сравнению с 1-м полугодием 2016 года и составило 98,6 млн долларов.

В 2016 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 490,9 млн долларов по сравнению с 2015 годом и составило 337,3 млн долларов.

Внешнеторговый баланс, млн долларов:



Экспорт Импорт Сальдо

2017 2016 2017 2016 2017 2016 Всего (товары и услуги) *1 38079,7 32128,0 39284,9 31521,3 -1205,2 606,7 - страны СНГ 7863,4 6877,3 8419,8 6461,1 -556,4 416,2 - другие страны 30216,3 25250,7 30865,1 25060,2 -648,8 190,5 - в том числе страны ЕС 14436,2 11467,2 16640,3 13894,3 -2204,1 -2427,1 Товары 31327,2 25872,7 35199,2 27643,3 -3872,0 -1770,6 - страны СНГ 5050,4 4312,5 7966,3 6040,2 -2915,9 -1727,7 - другие страны 26276,8 21560,2 27232,9 21603,1 -956,1 -42,9 - в том числе страны ЕС 12597,5 9761,1 14847,6 12094,3 -2250,1 -2333,2 Услуги 7763,4 7068,6 4087,6 3881,0 3675,8 3187,6 - страны СНГ 2818,0 2570,6 453,5 421,8 2364,5 2148,8 - другие страны 4945,4 4498,0 3634,1 3459,2 1311,3 1038,8 - в том числе страны ЕС 2419,8 2204,6 1793,8 1801,7 626,0 402,9

1 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.