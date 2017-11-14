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Информация об агентстве
В январе-сентябре отрицательное сальдо внешней торговли составило $1,2 млрд
18:06 14.11.2017 |
В январе-сентябре 2017 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 598,5 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2016 года и составило 1 205,2 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот составил 77 364,6 млн долларов, увеличившись по сравнению с январем-сентябрем 2016 года на 13 715,6 млн долларов, или на 21,5%.
В том числе объем торговли со странами СНГ составил 16 283,2 млн долларов, увеличившись на 2 954,8 млн долларов, или на 22,1% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года.
Как сообщало агентство, в 1-м полугодии 2017 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 852,2 млн долларов по сравнению с 1-м полугодием 2016 года и составило 98,6 млн долларов.
В 2016 году положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 490,9 млн долларов по сравнению с 2015 годом и составило 337,3 млн долларов.
Внешнеторговый баланс, млн долларов:
Экспорт
Импорт
Сальдо
|2017
|2016
|2017
|2016
|2017
|2016
|Всего (товары и услуги) *1
|38079,7
|32128,0
|39284,9
|31521,3
|-1205,2
|606,7
|- страны СНГ
|7863,4
|6877,3
|8419,8
|6461,1
|-556,4
|416,2
|- другие страны
|30216,3
|25250,7
|30865,1
|25060,2
|-648,8
|190,5
|- в том числе страны ЕС
|14436,2
|11467,2
|16640,3
|13894,3
|-2204,1
|-2427,1
|Товары
|31327,2
|25872,7
|35199,2
|27643,3
|-3872,0
|-1770,6
|- страны СНГ
|5050,4
|4312,5
|7966,3
|6040,2
|-2915,9
|-1727,7
|- другие страны
|26276,8
|21560,2
|27232,9
|21603,1
|-956,1
|-42,9
|- в том числе страны ЕС
|12597,5
|9761,1
|14847,6
|12094,3
|-2250,1
|-2333,2
|Услуги
|7763,4
|7068,6
|4087,6
|3881,0
|3675,8
|3187,6
|- страны СНГ
|2818,0
|2570,6
|453,5
|421,8
|2364,5
|2148,8
|- другие страны
|4945,4
|4498,0
|3634,1
|3459,2
|1311,3
|1038,8
|- в том числе страны ЕС
|2419,8
|2204,6
|1793,8
|1801,7
|626,0
|402,9
1 - Во избежание двойного учета из общих объемов товаров и услуг исключена стоимость услуг по переработке давальческого сырья.
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