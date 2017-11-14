Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2017г увеличилось почти в 2,2 раза

Согласно ее данным, в сентябре негативное сальдо составило $593,1 млн, тогда как в августе - $570,5 млн, июле - $826,7 млн.
В январе-сентябре 2017 года экспорт товаров увеличился на 21,1% (на $5,455 млрд) по сравнению с январем-сентябрем 2016 года, составив $31,327 млрд, импорт – на 27,3% (на $7,556 млрд), до $35,199 млрд.
Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,89 (в январе-сентябре 2016 года – 0,94).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-сентябре 2017г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт 9 мес. 2017 к 9 мес. 2016, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, 9 мес. 2017 к 9 мес. 2016, %
|Всего¹
|31327,2
|121,1
|35199,2
|127,3
|Животные, продукты животного происхождения
|791,7
|146,5
|486,6
|110,9
|Продукты растительного происхождения
|6638,9
|120,6
|960,2
|102,3
|- зерновые культуры
|4881,8
|115,3
|131,5
|100,6
|Жиры животного и растительного происхождения
|3469,2
|126,9
|195,8
|113,0
|Готовые пищевые продукты
|2025,1
|125,4
|1305,7
|105,9
|Минеральные продукты
|2978,5
|153,7
|8705,7
|157,6
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|586,6
|175,6
|8142,8
|161,1
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1168,8
|103,1
|4737,1
|114,2
|Фармацевтическая продукция
|132,9
|104,6
|1242,6
|107,3
|Удобрения
|87,6
|34,5
|868,7
|136,9
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|392,2
|128,9
|2374,8
|112,4
|Кожевенное сырье
|104,9
|121,6
|184,4
|119,5
|Древесина и изделия из нее
|884,0
|102,4
|177,7
|126,0
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|386,1
|93,4
|686,4
|100,7
|Текстильные материалы и изделия
|557,0
|109,6
|1265,2
|113,5
|Обувь
|134,7
|108,0
|208,7
|98,1
|Изделия из камня, гипса, цемента
|271,8
|120,1
|474,3
|109,8
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|88,3
|255,5
|37,9
|92,3
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|7213,3
|116,6
|2172,3
|129,3
|- черные металлы
|6171,8
|114,9
|819,7
|136,4
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|3002,3
|113,9
|7006,8
|124,7
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1163,1
|102,3
|4131,6
|120,8
|Электрические машины
|1839,2
|122,6
|2875,2
|130,8
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|478,9
|121,6
|3074,9
|150,7
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|103,4
|110,1
|2954,7
|151,5
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|103,5
|102,3
|485,0
|126,8
|Разные промтовары
|513,5
|133,2
|486,3
|113,4
|Товары, приобретенные в портах
|3,8
|135,7
|148,6
|125,9
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции