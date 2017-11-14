Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в январе-сентябре 2017г выросло на 15,3% - Госстат

Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в январе-сентябре 2017 года возросло на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $3,676 млрд (за девять месяцев 2016 года – до $3,188 млрд), сообщила Государственная служба статистики.
Согласно ее данным, экспорт услуг в январе-сентябре увеличился на 9,8% (на $694,8 млн) - до $7,763 млрд, импорт – на 5,3% (на $206,6 млн), до $4,088 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,90 (за девять месяцев 2016 года - 1,82).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за январь-сентябрь 2017 года
|Экспорт, $ млн
|Экспорт к 9 мес. 2016г, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, к 9 мес. 2016г, %
|Услуги – всего¹
|7763,4
|109,8
|4087,6
|105,3
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|1017,5
|124,3
|1,9
|61,8
|Услуги по переработке товаров с целью реализации во внутренней экономике
|6,6
|119,2
|0,0
|60,8
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|1010,9
|124,3
|1,9
|61,8
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|177,3
|102,8
|49,0
|69,9
|Транспортные услуги, в т.ч
|4341,1
|114,3
|836,1
|117,0
|морской транспорт
|449,3
|94,3
|163,0
|153,6
|воздушный транспорт
|806,1
|121,2
|294,7
|119,1
|железнодорожный транспорт
|423,7
|104,4
|209,7
|107,5
|автодорожный транспорт
|193,4
|111,8
|90,8
|112,9
|трубопроводный транспорт
|2254,0
|123,0
|60,1
|95,1
|другие вспомогательные и дополнительные услуги
|176,3
|90,0
|12,0
|70,7
|Услуги почтовой и курьерской службы
|16,3
|68,3
|5,5
|105,3
|Услуги по путешествиям
|195,3
|128,4
|598,5
|125,7
|Строительные услуги
|77,3
|36,8
|25,5
|77,7
|Страховые услуги
|26,4
|59,0
|107,8
|109,3
|Финансовые услуги
|51,0
|83,8
|345,6
|74,3
|Роялти и лицензионные услуги
|19,7
|91,2
|257,4
|115,5
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|1227,5
|100,1
|290,9
|98,4
|Компьютерные услуги
|905,5
|107,6
|128,7
|97,2
|Информационные услуги
|183,1
|98,0
|58,4
|111,4
|Деловые услуги
|618,7
|111,8
|561,0
|111,4
|Услуги исследований и разработок
|86,9
|96,9
|19,2
|117,9
|Профессиональные консалтинговые услуги
|257,2
|103,6
|245,2
|100,3
|Научные и технические услуги
|143,2
|127,6
|46,4
|108,3
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|-
|-
|86,8
|140,7
|Услуги с/х и услуги по добыче
|9,3
|195,0
|23,1
|778,9
|Услуги операционного лизинга
|23,8
|99,2
|86,1
|117,3
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|55,0
|155,5
|26,1
|67,4
|Другие деловые услуги
|43,3
|111,1
|28,1
|121,0
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|9,0
|117,9
|15,4
|375,4
|Государственные и правительственные услуги
|2,6
|98,9
|998,6
|100,5
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.