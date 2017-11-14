Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в январе-сентябре 2017г выросло на 15,3% - Госстат

Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в январе-сентябре 2017 года возросло на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $3,676 млрд (за девять месяцев 2016 года – до $3,188 млрд), сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, экспорт услуг в январе-сентябре увеличился на 9,8% (на $694,8 млн) - до $7,763 млрд, импорт – на 5,3% (на $206,6 млн), до $4,088 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,90 (за девять месяцев 2016 года - 1,82).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мира.



Структура внешней торговли услугами за январь-сентябрь 2017 года

Экспорт, $ млн Экспорт к 9 мес. 2016г, % Импорт, $ млн Импорт, к 9 мес. 2016г, % Услуги – всего¹ 7763,4 109,8 4087,6 105,3 Услуги по переработке материальных ресурсов 1017,5 124,3 1,9 61,8 Услуги по переработке товаров с целью реализации во внутренней экономике 6,6 119,2 0,0 60,8 Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей 1010,9 124,3 1,9 61,8 Услуги по ремонту и техобслуживанию 177,3 102,8 49,0 69,9 Транспортные услуги, в т.ч 4341,1 114,3 836,1 117,0 морской транспорт 449,3 94,3 163,0 153,6 воздушный транспорт 806,1 121,2 294,7 119,1 железнодорожный транспорт 423,7 104,4 209,7 107,5 автодорожный транспорт 193,4 111,8 90,8 112,9 трубопроводный транспорт 2254,0 123,0 60,1 95,1 другие вспомогательные и дополнительные услуги 176,3 90,0 12,0 70,7 Услуги почтовой и курьерской службы 16,3 68,3 5,5 105,3 Услуги по путешествиям 195,3 128,4 598,5 125,7 Строительные услуги 77,3 36,8 25,5 77,7 Страховые услуги 26,4 59,0 107,8 109,3 Финансовые услуги 51,0 83,8 345,6 74,3 Роялти и лицензионные услуги 19,7 91,2 257,4 115,5 Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные 1227,5 100,1 290,9 98,4 Компьютерные услуги 905,5 107,6 128,7 97,2 Информационные услуги 183,1 98,0 58,4 111,4 Деловые услуги 618,7 111,8 561,0 111,4 Услуги исследований и разработок 86,9 96,9 19,2 117,9 Профессиональные консалтинговые услуги 257,2 103,6 245,2 100,3 Научные и технические услуги 143,2 127,6 46,4 108,3 Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды - - 86,8 140,7 Услуги с/х и услуги по добыче 9,3 195,0 23,1 778,9 Услуги операционного лизинга 23,8 99,2 86,1 117,3 Услуги, связанные с торговлей, посреднические 55,0 155,5 26,1 67,4 Другие деловые услуги 43,3 111,1 28,1 121,0 Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха 9,0 117,9 15,4 375,4 Государственные и правительственные услуги 2,6 98,9 998,6 100,5

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.