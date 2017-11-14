Глава Cовета НБУ предлагает возобновить госрегулирование цен

Решение правительства Украины об отмене государственного регулирования цен на продукты питания с 1 июля 2017 года было преждевременным и стало одним из факторов роста инфляции в условиях монополизированной экономики, считает глава Cовета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние, и ростом потребительских цен", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Б.Данилишин добавил, что в Украине в структуре потребительской корзины удельный вес расходов на продукты питания является высоким, поэтому отмена регулирования цен на продовольствие внесла существенный вклад в инфляцию.

"Для снижения инфляции необходима координация деятельности НБУ, Кабмина и Антимонопольного комитета. Но АМКУ не преуспел в демонополизации рынков", - констатирует глава Cовета НБУ.

Он указал, что на середину 2016 года 42% рынков в стране были монополизированы, а 11% работали в условиях административной или естественной монополии, помимо того монополии и олигополии сложились в ТЭК (65%), сфере транспорта и связи (82%).

В свою очередь, замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов считает, что сдержать инфляцию регулированием цен невозможно.

"Инфляция, например, вызвана тем, что при 2-3%-ном росте экономики зарплаты выросли почти на 20% в реальном измерении. Частично это вызвано решением повысить минимальную зарплату в два раза. Экономику нельзя обмануть и достичь улучшения качества жизни простым решением - будь то повышение минимальных зарплат или регулирование цен, или и то и другое вместе", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в середине октября заявил, что рост цен не связан с отменой ценового регулирования. "Посмотрите на ситуацию на рынке овощей и фруктов. Надо действовать рыночными методами", - сказал он.

В то же время Д.Сологуб также обратил внимание на недостаточную, по его мнению, эффективность работы Антимонопольного комитета. Необходимо также стимулировать развитие бизнеса - у правительства же есть инструменты поддержки отдельных отраслей.

В целом Б.Данилишин отметил, что сейчас в Украине наблюдается "типичная инфляция предложения": под влиянием износа основных производственных фондов, низкой эффективности и производительности труда, увеличения стоимости оборудования и сырья, высоких процентных ставок по кредитам растет себестоимость продукции, что вынуждает производителей поднимать отпускные цены. "По итогам 2016 рост цен производителей составил 35,7%, с лагом в 6-9 месяцев - это транслировалось в повышение потребительских цен", - считает глава Cовета НБУ.

Он подчеркнул, что влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но оно не имеет определяющего значения. "Повышение ставки рефинансирования - а это главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией - в условиях монополистической структуры рынка не обеспечит снижение инфляции потому, что производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием", - отметил Б.Данилишин.

Он пояснил, что сильное влияние на рост потребительских цен имеют факторы, которые не подконтрольны НБУ, в том числе отмена регулирования цен на продукты питания, рост административно регулируемых тарифов на услуги ЖКХ, увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Глава Cовета НБУ добавил, что повышение учетной ставки для борьбы с инфляцией в период выхода экономики из кризиса может привести к росту стоимости кредитов и уменьшению объемов кредитования экономики. "Потенциал положительного влияния увеличения учетной ставки на сдерживание инфляции в условиях инфляции предложения ограничен", - констатировал Б.Данилишин.

