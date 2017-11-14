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Всемирный банк одобряет принятую пенсионную реформу за исключением нескольких статей
12:41 14.11.2017 |
Всемирный банк одобряет принятую Верховной Радой пенсионную реформу за исключением нескольких статей, которые были добавлены при голосовании во втором чтении за закон.
Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник президент Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким, передают Українські Новини.
"Мы подробно следили за ситуацией с пенсионной реформой. Я считаю, что ее принятие это смелый шаг. Мы знаем о том, что были добавлены новые статьи, и мы поддерживаем диалог с министерством (Минсоцполитики). Министерство нам разъяснило, что есть пути, которыми можно обеспечить введение реформы даже в той форме, которая существует сейчас. Было бы лучше, чтобы эти статьи не были добавлены, но реформа сейчас имеет запас прочности и она будет осуществлена, и будет защита пенсионеров", - сказал президент ВБ.
По его мнению, проведение пенсионной реформы показало наличие демократии в стране и сильного лидерства.
Как сообщали Українські Новини, 11 октября пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года, вступила в силу.
Среди прочего, закон предусматривает назначение пенсии независимо от возраста при наличии 40 лет страхового стажа с 1 января 2028 года, установление верхней границы базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) в 15 минимальных зарплат (на данный момент 48 тыс. гривен) и введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года.
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