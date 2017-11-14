Всемирный банк одобряет принятую пенсионную реформу за исключением нескольких статей

Всемирный банк одобряет принятую Верховной Радой пенсионную реформу за исключением нескольких статей, которые были добавлены при голосовании во втором чтении за закон.

Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник президент Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким, передают Українські Новини.

"Мы подробно следили за ситуацией с пенсионной реформой. Я считаю, что ее принятие это смелый шаг. Мы знаем о том, что были добавлены новые статьи, и мы поддерживаем диалог с министерством (Минсоцполитики). Министерство нам разъяснило, что есть пути, которыми можно обеспечить введение реформы даже в той форме, которая существует сейчас. Было бы лучше, чтобы эти статьи не были добавлены, но реформа сейчас имеет запас прочности и она будет осуществлена, и будет защита пенсионеров", - сказал президент ВБ.

По его мнению, проведение пенсионной реформы показало наличие демократии в стране и сильного лидерства.

Как сообщали Українські Новини, 11 октября пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года, вступила в силу.

Среди прочего, закон предусматривает назначение пенсии независимо от возраста при наличии 40 лет страхового стажа с 1 января 2028 года, установление верхней границы базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) в 15 минимальных зарплат (на данный момент 48 тыс. гривен) и введение накопительного уровня пенсионной системы с 1 января 2019 года.