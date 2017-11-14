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ВБ готов помочь Украине в проведении земельной реформы - президент группы ВБ
12:11 14.11.2017 |
Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким (Jim Yong Kim) заявляет о готовности ВБ предоставить Украине экспертную помощь в проведении земельной реформы.
"Я знаю, что земельная реформа вызывает противоречия в Украине. Я тут, чтобы предложить нашу поддержку в реформе, которая приведет к процветанию украинцев и будет проведена в таком виде, чтобы защитить даже самых мелких собственников земли", - сказал он на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге по результатам встречи во вторник в Киеве.
Президент группы ВБ отметил, что организация уже успешно проводила подобные реформы во многих странах и готова предложить свою экспертную помощь.
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