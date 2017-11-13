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Украина может претендовать на 40 трлн долларов "свободных" инвестиций, - Всемирный банк
20:03 13.11.2017 |
Всемирный банк располагает 40 трлн долларов инвестиций, которые могут быть вложены в проекты в Украине. Об этом заявил президент групп Всемирного банка Джим Ен Ким во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием с участием председателей депутатских фракций и групп, передает пресс-служба ВР.
"Он проинформировал, что в мире есть 40 трлн долларов, которые ищут своего адресата - Украина могла бы стать таким местом", - говорится в сообщении.
Президент групп Всемирного банка также отметил, что открытие рынка земли позволит по предварительным подсчетам увеличить ВВП на 1,5%, и это тот сектор, на который обращают наибольшее внимание инвесторы с точки зрения дальнейшего развития Украины.
Также он акцентировал внимание на необходимости создания Антикоррупционного суда.
"Следующим шагом должно быть создание независимого высшего антикоррупционного суда, это является одним из ключевых приоритетов", - подчеркнул Ен Ким.
Напомним, за последние 25 лет Всемирный банк выделил на проекты в Украине более 11 млрд долларов.
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