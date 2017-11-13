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Украине в 2019г. потребуется новая программа с МВФ - замглавы НБУ
14:13 13.11.2017 |
Украине в 2019 году потребуется новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) для сохранения макроэкономической стабильности, сказал замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.
"Украине крайне важно продолжение сотрудничества с МВФ, и не только к концу следующего года, но и новая программа, поскольку это является залогом проведения реформ, финансовой и макроэкономической стабильности", - сказал он в эфире программы "Перша Шпальта".
Как сообщалось, МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы EFF, который открывает путь для получения пятого транша.
Фонд все еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе.
Кроме того, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украине необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был прозрачным и основывался на рыночных механизмах, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,57 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,63 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
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