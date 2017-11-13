Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 46,3% до 48,3 млрд за 9 месяцев

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы отмечает, что по итогам кампании декларирования в январе-сентябре текущего года крупные налогоплательщики задекларировали 48,3 млрд гривен налога на прибыль, что на 15,3 млрд, или на 46,3% больше аналогичного периода прошлого года (33,0 млрд гривен в январе-сентябре 2016).

Об этом говорится в сообщении офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.

Задекларированный объем доходов крупных налогоплательщиков за тот же период составил 3 359,8 млрд гривен, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 68,6% от объема доходов бизнеса по Украине в целом.

Кроме того, продолжается работа по сокращению убытков крупными налогоплательщиками.

В частности, по результатам декларирования за последний отчетный квартал 67 субъектов хозяйствования, которые в первом полугодии декларировали 4,7 млрд гривен убытка, вышли из убыточности и задекларировали к уплате 517 млн гривен налога на прибыль.

В течение текущего года прослеживается положительная динамика уменьшения как количества убыточных предприятий, так и сумм убытков.

Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре текущего года крупные налогоплательщики увеличили отчисления в государственный бюджет на 20%, или на 42,2 млрд гривен до 211 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.