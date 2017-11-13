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Объемы таможенного оформления подержанных автомобилей выросли в 6 раз за 10 мес.
11:56 13.11.2017 |
Объемы таможенного оформления подержанных автомобилей за январь-октябрь выросли в шесть раз до 56 тыс., из импорта которых уплачено 4,3 млрд грн таможенных платежей, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) на своем сайте.
"Если раньше в среднем за месяц ввозилось около 1 тыс. подержанных автомобилей, то в нынешнем году - почти 6 тыс. авто ежемесячно, а в октябре ввезено более 7 тыс. таких автомобилей", - говорится в сообщении ГФС.
В ведомстве объясняют рост этих показателей вступившими в 2016 году в силу изменениями в Налоговый кодекс, согласно которым ставки акцизного налога на легковые подержанные автомобили сократились в 10-20 раз.
Согласно данным ГФС, всего за 10 месяцев 2017 года на таможенную территорию Украины импортировано 123 тыс. автомобилей и уплачено в бюджета 17,4 млрд грн таможенных платежей.
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