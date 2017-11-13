Объемы таможенного оформления подержанных автомобилей выросли в 6 раз за 10 мес.

Объемы таможенного оформления подержанных автомобилей за январь-октябрь выросли в шесть раз до 56 тыс., из импорта которых уплачено 4,3 млрд грн таможенных платежей, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) на своем сайте.

"Если раньше в среднем за месяц ввозилось около 1 тыс. подержанных автомобилей, то в нынешнем году - почти 6 тыс. авто ежемесячно, а в октябре ввезено более 7 тыс. таких автомобилей", - говорится в сообщении ГФС.

В ведомстве объясняют рост этих показателей вступившими в 2016 году в силу изменениями в Налоговый кодекс, согласно которым ставки акцизного налога на легковые подержанные автомобили сократились в 10-20 раз.

Согласно данным ГФС, всего за 10 месяцев 2017 года на таможенную территорию Украины импортировано 123 тыс. автомобилей и уплачено в бюджета 17,4 млрд грн таможенных платежей.