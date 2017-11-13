S&P улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 с 1,9% до 2,2%, в 2018 - с 2,8% до 2,9%

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) улучшило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году с уровня 1,9% до 2,2%, в 2018 - с 2,8% до 2,9%.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.

"Усиление напряженности в отношениях между правительством и квазисепаратистскими регионами на востоке страны привело к торговой блокаде Донбасса в первом квартале 2017 года. Экспорт, в особенности угля и металлов, из этой области был запрещен, что вызвало некоторую обеспокоенность по поводу возможного влияния такого решения на экономику страны. Однако, по имеющимся данным, экономика смогла справиться с последствиями блокады, и в этом году ее рост, скорее всего, составит около 2,2%", - сообщает агентство.

S&P отмечает, что объемы экспорта восстанавливаются благодаря заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом в январе 2016 года.

"Мы также отмечаем рост потребления, что объясняется постепенным улучшением ситуации на рынке труда и повышением уровня реальной зарплаты на фоне увеличения минимального размера оплаты труда в 2 раза в начале этого года. Мы прогнозируем, что негативное влияние торговой блокады Донбасса будет постепенно сокращаться, а рост реального ВВП ускорится в среднем на 3% в 2018-2020 годах", - прогнозирует S&P.

Агентство считает необходимым условием для восстановления экономики проведение реформ и соблюдение требований программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

По прогнозам агентства, инфляция в 2017 составит 14,3%, в 2018 - 8,7%, в 2019 - 8%, в 2020 - 7,5%.

Как сообщали Українські Новини, в декабре прошлого года агентство прогнозировало, что в 2017 году валовой внутренний продукт Украины вырастет на 2,3%, в 2018 году - на 2,5%, в 2019 году - на 2,7%.