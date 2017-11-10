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В январе-октябре дивиденды от госпакетов акций принесли госбюджету 917,4 млн гривен
15:25 10.11.2017 |
В январе-октябре дивиденды, начисленные на акции, находящиеся в государственной собственности, принесли государственному бюджету 917,4 млн гривен.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Фонда государственного имущества.
На 2017 год план по поступлению дивидендов в госбюджет не установлен.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре дивиденды, начисленные на акции, находящиеся в государственной собственности, принесли государственному бюджету 917,4 млн гривен.
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