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Автопроизводство в Украине выросло на 90%
10:43 10.11.2017 |
По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в октябре 2017 года на украинских заводах было произведено 944 автотранспортных средства, что на 90,3% больше результата прошлогоднего октября, и на 14,8% превышает сентябрьский показатель этого года.
В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 835 шт.: +21,2% к сентябрю и +91,5% к октябрю прошлого года.
Октябрьское производство автобусов - 61 шт., такой объем на 16,4% меньше показателя сентября, но на 27,1% превышает результат прошлогоднего октября.
Также в отчетном месяце было произведено 48 грузовых автомобилей (в основном производства ПАО "ЗАЗ"), что в четыре раза превышает показателя октября прошлого года, но при этом на 20% меньше показателя предыдущего месяца. Напомним, что ПАО "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа прошлого года.
Всего за десять месяцев 2017 года в Украине было произведено 6640 автотранспортных средств, что на 79% больше прошлогоднего результата. Из них:
Легковые автомобили - 5649 шт. (+86,9% к аналогичному периоду прошлого года).
Коммерческие автомобили - 394 шт. (-20,6% к аппг).
Автобусы - 597 шт. (+214,2% к аппг).
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