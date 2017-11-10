Автопроизводство в Украине выросло на 90%

По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в октябре 2017 года на украинских заводах было произведено 944 автотранспортных средства, что на 90,3% больше результата прошлогоднего октября, и на 14,8% превышает сентябрьский показатель этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 835 шт.: +21,2% к сентябрю и +91,5% к октябрю прошлого года.

Октябрьское производство автобусов - 61 шт., такой объем на 16,4% меньше показателя сентября, но на 27,1% превышает результат прошлогоднего октября.

Также в отчетном месяце было произведено 48 грузовых автомобилей (в основном производства ПАО "ЗАЗ"), что в четыре раза превышает показателя октября прошлого года, но при этом на 20% меньше показателя предыдущего месяца. Напомним, что ПАО "АвтоКрАЗ" по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа прошлого года.

Всего за десять месяцев 2017 года в Украине было произведено 6640 автотранспортных средств, что на 79% больше прошлогоднего результата. Из них:

Легковые автомобили - 5649 шт. (+86,9% к аналогичному периоду прошлого года).

Коммерческие автомобили - 394 шт. (-20,6% к аппг).

Автобусы - 597 шт. (+214,2% к аппг).