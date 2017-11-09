Финансовые новости
- |
- 09.11.17
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок подержанных автомобилей в октябре продолжил рост
13:00 09.11.2017 |
По данным ассоциации «Укравтопром», в октябре на первичном автомобильном рынке из общего количества 13 тыс. 148 зарегистрированных легковых автомобилей 5496 шт. пришлось на бывшие в эксплуатации. По сравнению с результатом октября прошлого года количество первичных регистраций автомобилей с пробегом выросло на 78 процентов.
Доля б/у автомобилей на октябрьском рынке достигла значения 42 процента.
Лидер первичного рынка б/у авто Volkswagen показал результат 977 первичных регистраций, что составляет 55% от общего количества зарегистрированных в октябре автомобилей этой марки. На второе место опустился Renault - было зарегистрировано 945 автомобилей, или 59% общего объема продаж этого бренда. На третьей позиции закрепилась Skoda (649 шт.). Доля подержанных автомобилей в октябрьских регистрациях этой чешской марки выросла до 55 процентов. Opel стабильно удерживает четвертую строку рейтинга с результатом 426 б/у авто, что составляет 93% первичных регистраций марки за прошлый месяц. Замыкает пятерку лидеров Nissan - 283 б/у авто получили украинские номера, или 45% от общих продаж марки.
Всего с начала года в Украине было поставлено на учет более 44 тыс. импортированных легковых авто, бывших в эксплуатации. Это в 4,5 раза больше чем за первые десять месяцев 2016 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Шуфрич за життя. Почему Медведчук не доверяет Рабиновичу
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила в 1-м чтении законопроект о приватизации госимущества
|Рада приняла новую редакцию закона О жилищно-коммунальных услугах
|Круговорот субсидий. Что нового в монетизации льгот от Кабмина
|Почему Москва не вмешивается в конфликт Астаны и Бишкека
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Скрытая угроза: что может заблокировать украинский агроэкспорт
Украина понемногу приобретает лояльность европейского рынка пищевой продукции. Однако, как всегда, экспорт может «зависнуть» в воздухе. ЕС может в любой момент остановить экспорт из-за несоответствия законодательства Украины в сфере контроля за кормами (укр.).
|Рада одобрила в 1-м чтении законопроект о приватизации госимущества
|Нефть продолжает сдержанный подъем 9 ноября, Brent у $63,6 за баррель
|Рынок подержанных автомобилей в октябре продолжил рост
|Рада приняла новую редакцию закона О жилищно-коммунальных услугах
|Круговорот субсидий. Что нового в монетизации льгот от Кабмина
Это интересно
|Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году
|В небо над Пуэрто-Рико поднялась первая «летающая 4G-вышка» — дрон Flying COW от AT&T
|Роботы скоро заменят людей-рекрутеров
|Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
|Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали хакеры
|Samsung разрабатывает перспективные аккумуляторы с удвоенной ёмкостью
|Готовится крупнейшая сделка в истории хайтека