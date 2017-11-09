Рынок подержанных автомобилей в октябре продолжил рост

По данным ассоциации «Укравтопром», в октябре на первичном автомобильном рынке из общего количества 13 тыс. 148 зарегистрированных легковых автомобилей 5496 шт. пришлось на бывшие в эксплуатации. По сравнению с результатом октября прошлого года количество первичных регистраций автомобилей с пробегом выросло на 78 процентов.

Доля б/у автомобилей на октябрьском рынке достигла значения 42 процента.

Лидер первичного рынка б/у авто Volkswagen показал результат 977 первичных регистраций, что составляет 55% от общего количества зарегистрированных в октябре автомобилей этой марки. На второе место опустился Renault - было зарегистрировано 945 автомобилей, или 59% общего объема продаж этого бренда. На третьей позиции закрепилась Skoda (649 шт.). Доля подержанных автомобилей в октябрьских регистрациях этой чешской марки выросла до 55 процентов. Opel стабильно удерживает четвертую строку рейтинга с результатом 426 б/у авто, что составляет 93% первичных регистраций марки за прошлый месяц. Замыкает пятерку лидеров Nissan - 283 б/у авто получили украинские номера, или 45% от общих продаж марки.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет более 44 тыс. импортированных легковых авто, бывших в эксплуатации. Это в 4,5 раза больше чем за первые десять месяцев 2016 года.