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Базовая инфляция в октябре в годовом измерении ускорилась до 8,1% - Госстат
10:46 09.11.2017 |
Базовая инфляция в Украине в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам октября ускорилась до 8,1% с 7,7% по итогам сентября, что стало самым высоким ее значением с июля 2016 года и превысило прогноз базовой инфляции на текущий год, недавно обновленный Национальным банком.
Как сообщила Государственная служба статистики, в месячном измерении базовая инфляция в октябре замедлилась до 1,2% после скачка до 1,9% в сентябре.
Госстат добавляет, что с начала текущего года базовая инфляция достигла 7,5%, тогда как в прошлом году за тот же период времени она была равна 5,3%.
Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители, в частности, тарифы.
Как сообщалось, базовая инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 5,8% с 34,7% в 2015 году и 22,8% в 2014 году, тогда как инфляция упала соответственно до 12,4% с 43,3% и 24,9%.
Нацбанк Украины в конце октября ухудшил прогноз инфляции на этот год с 9,1% до 12,2%, а базовой - с 6,1% до 8%. НБУ также пересмотрел оценку инфляции на следующий год - с 6% до 7,3%, базовой - с 3,9% до 5,5%. В условиях роста инфляционных рисков центробанк повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%.
По данным Госстата, инфляции в октябре замедлилась до 1,2% с 2% в сентябре, а в годовом измерении - до 14,6% с 16,4%. С начала года инфляция достигла 11,5%.
Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.
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