Рост цен производителей в Украине в октябре ускорился до 2,3%, в годовом измерении замедлился до 18,8% – Госстат

Госстат указывает, что в то же время в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам октября замедлился – до 18,8% с 22,4% по итогам сентября.
По данным статведомства, в целом за десять месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 12,6%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре цены повысились на 2,8%, в т.ч. в добыче железных руд - на 6,3%, природного газа, камня, песка и глины - на 1,2%, каменного угля - на 0,6%.
Продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3,1%. Больше всего (на 27,2%) повысились цены в производстве кокса и коксопродуктов. Кроме того, в производстве продуктов нефтепереработки цены выросли на 6,6%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 6,5%, производстве электрооборудования - на 5,1%, химических веществ и химической продукции - на 1,7%.
В производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий рост цен составил 0,8%, в частности, в производстве масла и животных жиров - 3,1%, молочных продуктов - 2,7%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 2,6% , переработке и консервировании фруктов и овощей - 2,1%. Вместе с тем в производстве сахара произошло удешевление продукции на 10,8%, мяса и мясных продуктов - на 0,4%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 0,1%.
Как сообщалось, потребительские цены в Украине в октябре снизились на 1,2%, а в годовом измерении инфляция по итогам прошедшего месяца замедлилась до 14,6%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в октябре 2017 года, %
|октябрь 2017 к сентябрю 2017
|октябрь 2017 к декабрю 2016
|октябрь 2017 г. к октябрю 2016
|январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016
|Промышленность всего
|2,3
|12,6
|18,8
|28,6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|2,8
|16,3
|37,8
|54,4
|Добыча каменного угля
|0,6
|35,9
|61,2
|44,9
|Добыча сырой нефти и природного газа
|0,8
|9,2
|8,6
|37,0
|Добыча металлических руд
|5,7
|8,3
|41,2
|63,6
|Перерабатывающая промышленность
|3,1
|15,9
|20,7
|22,4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|0,8
|10,2
|13,3
|15,7
|производство мяса и мясных продуктов
|-0,4
|26,2
|29,3
|23,0
|производство молочных продуктов
|2,7
|12,7
|22,0
|26,8
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|2,6
|14,3
|17,6
|13,8
|производство сахара
|-10,8
|-5,9
|-3,0
|12,8
|производство напитков
|0,2
|13,9
|17,0
|14,5
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,3
|8,4
|8,6
|5,7
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|1,2
|8,5
|8,1
|6,5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|16,5
|36,8
|39,3
|66,8
|Производство химических веществ и химической продукции
|1,7
|15,5
|21,0
|13,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,9
|9,2
|10,3
|9,2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,7
|10,9
|11,7
|11,5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|6,5
|25,5
|36,5
|36,0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|0,2
|9,4
|10,3
|10,8
|Производство электронного оборудования
|5,1
|19,6
|22,3
|11,7
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|0,4
|9,8
|11,1
|10,5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|0,4
|15,6
|18,9
|15,5
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|-0,1
|0,6
|4,7
|30,9
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат