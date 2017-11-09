Рост цен производителей в Украине в октябре ускорился до 2,3%, в годовом измерении замедлился до 18,8% – Госстат

Цены в промышленности Украины в октябре выросли на 2,3% после повышения на 1,6 в сентябре и 0,4% - в августе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Госстат указывает, что в то же время в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам октября замедлился – до 18,8% с 22,4% по итогам сентября.

По данным статведомства, в целом за десять месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 12,6%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре цены повысились на 2,8%, в т.ч. в добыче железных руд - на 6,3%, природного газа, камня, песка и глины - на 1,2%, каменного угля - на 0,6%.

Продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 3,1%. Больше всего (на 27,2%) повысились цены в производстве кокса и коксопродуктов. Кроме того, в производстве продуктов нефтепереработки цены выросли на 6,6%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 6,5%, производстве электрооборудования - на 5,1%, химических веществ и химической продукции - на 1,7%.

В производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий рост цен составил 0,8%, в частности, в производстве масла и животных жиров - 3,1%, молочных продуктов - 2,7%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 2,6% , переработке и консервировании фруктов и овощей - 2,1%. Вместе с тем в производстве сахара произошло удешевление продукции на 10,8%, мяса и мясных продуктов - на 0,4%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 0,1%.

Как сообщалось, потребительские цены в Украине в октябре снизились на 1,2%, а в годовом измерении инфляция по итогам прошедшего месяца замедлилась до 14,6%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в октябре 2017 года, %

октябрь 2017 к сентябрю 2017 октябрь 2017 к декабрю 2016 октябрь 2017 г. к октябрю 2016 январь-октябрь 2017 к январю-октябрю 2016 Промышленность всего 2,3 12,6 18,8 28,6 Добывающая промышленность и разработка карьеров 2,8 16,3 37,8 54,4 Добыча каменного угля 0,6 35,9 61,2 44,9 Добыча сырой нефти и природного газа 0,8 9,2 8,6 37,0 Добыча металлических руд 5,7 8,3 41,2 63,6 Перерабатывающая промышленность 3,1 15,9 20,7 22,4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 0,8 10,2 13,3 15,7 производство мяса и мясных продуктов -0,4 26,2 29,3 23,0 производство молочных продуктов 2,7 12,7 22,0 26,8 производство хлеба и хлебобулочных изделий 2,6 14,3 17,6 13,8 производство сахара -10,8 -5,9 -3,0 12,8 производство напитков 0,2 13,9 17,0 14,5 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,3 8,4 8,6 5,7 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 1,2 8,5 8,1 6,5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 16,5 36,8 39,3 66,8 Производство химических веществ и химической продукции 1,7 15,5 21,0 13,5 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,9 9,2 10,3 9,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 0,7 10,9 11,7 11,5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 6,5 25,5 36,5 36,0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 0,2 9,4 10,3 10,8 Производство электронного оборудования 5,1 19,6 22,3 11,7 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 0,4 9,8 11,1 10,5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 0,4 15,6 18,9 15,5 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха -0,1 0,6 4,7 30,9

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат