Кабинет министров Украины утвердил введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"У нас размер субсидий и льгот на ЖКХ растет, чрезвычайно важно эффективное использование этих средств. Сегодня мы принимаем решение о переходе на новую систему оплаты субсидий "живыми" средствами за фактически потребленные услуги, а не на основании рассчитанных субсидий по социальным нормам... Это устранит все возможные злоупотребления при расчете по субсидиям", - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, которому субсидии все также будут начисляться по социальным нормам.

"До этого расчеты шли не "живыми" средствами, а фактически взаимозачетом. Сейчас каждый месяц во время расчетов финансовые органы будут получать документы от компаний, которые предоставляют услуги, и рассчитываться с ними", - отметил Рева.

При этом, по словам министра, этот шаг является первым на пути к монетизации субсидий для населения, когда граждане также будут получать субсидии деньгами.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

Срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии был продлен на два месяца - до 1 ноября 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, выплаты компенсаций за сэкономленные субсидии на жилищно-коммунальные услуги будут проходить с 2 по 15 ноября.

На выплату сэкономленных сумм субсидий в госбюджете предусмотрено 1,2 миллиарда гривень.

Ранее Розенко отмечал, что отсутствие реального учета потребления жилищно-коммунальных услуг населением Украины является основной проблемой для внедрения монетизации субсидий.