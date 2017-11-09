Кабинет министров Украины дополнительно выделил 100 миллионов гривень на реализацию программы "теплых" кредитов в соответствии с внесенными изменениями в государственный бюджет Украины на 2017 год, сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 8 ноября.

"Чтобы удовлетворить возрастающий спрос населения на государственную поддержку при утеплении, в течение года мы боролись за выделение дополнительного финансирования. Как результат, еще летом удалось направить 300 миллионов гривень на программу, а в этот раз - добавляем еще 100 миллионов гривень. Эти средства будут направлены на компенсации физическим лицам, которые утеплили индивидуальное жилье по программе", - цитирует пресс-служба главу Госэнергоэффективности Сергея Савчука.

Также, этим решением продлено действие программы на три года - до 2020 года.

По данным госагентства, в целом за все время действия программы более 360 тысяч семей привлекли "теплые" кредиты и инвестировали в утепление собственного жилья почти 5,3 миллиарда гривень. Правительство, в свою очередь, возместило населению и ОСМД около 1,8 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 июля выделил 300 миллионов гривень на реализацию программы "теплых" кредитов, предоставляемых на повышение энергоэффективности жилищного фонда. 19 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров в 2017 году направит 730 миллионов гривень на предоставление "теплых" кредитов для 300 тысяч украинских семей.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по финансированию населению "тёплых" кредитов, тогда как в 2016 году на эти цели было выделено 900 миллионов гривень. По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, выделенных 400 миллионов гривень хватит только на первую половину 2017 года.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.