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Кабмин одобрил введение монетизации субсидий с января 2018
13:27 08.11.2017 |
Кабинет Министров одобрил введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, передают Українські Новини.
"Сегодня мы принимаем решение о переходе на новый механизм расчетов живыми средствами за потребленные ресурсы, а не начисленными субсидиями в соответствии с социальными стандартами", - заявил министр финансов Александр Данилюк во время заседания правительства.
Согласно пояснительной записке, постановлением предлагается новый механизм выделения средств субвенции из государственного бюджета городским бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению для оплаты энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг и отмену механизма клиринговых расчетов.
Постановление было принято после его доработки Министерством социальной политики и Государственной регуляторной службой.
Ранее замминистра финансов Сергей Марченко заявил, что Министерство финансов разработало проект постановления о введении монетизации субсидий с января 2018 года.
На первом этапе реализации программы монетизации субсидий изменения коснутся только поставщиков услуг, а не домохозяйств.
Второй этап, коснется уже потребителей услуг, но только после успешного воплощения первого.
На втором этапе предполагается, что субсидия будет начисляться в гривнах адресно на личные счета субсидиантов.
При этом потребитель, который получает субсидию, будет платить полную сумму, которая указана у него в платежке за коммунальные услуги.
На данный момент субсидианты платят часть этой суммы, потому что она автоматически уменьшена на размер субсидии.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 22,7% до 3 344 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В апреле текущего года Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" в поставках газа населению.
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