ГФС и таможня Литвы начали расследование законности ввоза и использования в Украине автомобилей с литовской регистрацией

Государственная фискальная служба (ГФС) и таможенные органы Литвы начали совместное расследование относительно законности ввоза и использования в Украине автомобилей с литовской регистрацией.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

"Сотрудничество между Украиной и Литвой в таможенной сфере развивается в перспективном направлении. Мы благодарны литовской стороне за помощь в реформировании таможенных органов Украины и приведении национального законодательства и практики в соответствие с европейскими стандартами", - заявил исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан 7 ноября во время встречи с генеральным директором Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы Арунасом Адоменас в Вильнюсе.

Перспективным направлением дальнейшего сотрудничества и. о. председателя ГФС определил участие Украины в едином режиме транзита и присоединение к системе обмена данными о транзите (New Computerised Transit System, NCTS), что является первоочередным вопросом перехода Украины к европейским таможенным правилам.

Продан также отметил, что введение NCTS будет иметь ряд преимуществ: будет отсутствовать необходимость декларирования экспортных товаров на границе с ЕС, появится возможность обмена информацией о товарах, перемещенных через общую границу Украины и стран - членов ЕС, а таможенные процедуры станут проще, что увеличит товарооборот.

Кроме того, украинские и литовские таможенники договорились усовершенствовать сотрудничество и обмен опытом в сфере предупреждения таможенных правонарушений, борьбы с контрабандой, противодействия незаконному обороту подакцизных товаров.

Сообщается, что Литва по запросу украинской стороны начала расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики.

По состоянию на 1 ноября текущего года, на таможенной территории Украины находится более 59 тыс. транспортных средств с литовской регистрацией, большая часть которых (44,6 тыс.) - пребывает в режиме временного ввоза.

Как сообщали Українські Новини, в начале августа Государственная фискальная служба сообщила, что в Украине незаконно находится 52,2 тыс. автомобилей с иностранными номерами.

По состоянию на начало сентября в Украине незаконно находится 63,9 тыс. автомобилей с иностранными номерами.