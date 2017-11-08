Поступления от крупных налогоплательщиков за 10 мес. увеличились на 20%, достигли 211 млрд грн

Крупные налогоплательщики перечислили в государственный бюджет за 10 месяцев 2017 года 211 млрд грн, что на 9,4 млрд грн или на 20% больше показателей аналогичного периода предыдущего года, сообщил Офис крупных плательщиков на своей странице в Facebook.

В октябре крупные налогоплательщики перечислили 17 млрд грн в госбюджет, что на 1,6 млрд грн или 10,7% больше к октябрю-2016.

Согласно сообщению, часть платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, с начала года составила 57,4% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет.

Наибольшие поступления Офис зафиксировал в счет налога на добавленную стоимость (НДС) - 93,7 млрд грн, что на 21% или 6,1 млрд грн больше января-октября 2016 года. Поступления от предприятий в счет налога на прибыль достигли 37,9 млрд грн, что на 9,5 млрд грн или 33% больше аналогичного периода 2016 года. От акцизного налога поступило 52,7 млрд грн, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 8,9 млрд грн или 20%.

В региональном разрезе больше всего поступлений от крупного бизнеса Офис крупных плательщиков зафиксировал в Киеве - 161,3 млрд грн за январь-октябрь 2017 года и 12,2 млрд грн в октябре и Харькове - 14,5 млрд грн и 1,6 млрд грн соответственно. За ними следует Днепр - 15,5 млрд грн за январь-октябрь и 1,2 млрд грн в прошлом месяце, Одесса - 6,7 млрд грн с начала года и 0,7 млрд грн в прошлом месяце, а также Львов с показателями 5,7 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.

Как сообщалось, реестр крупных налогоплательщиков включает 2,512 тыс. предприятий. В связи с правками в Налоговый кодекс с 1 января 2017 года к крупным налогоплательщикам относятся юридические лица или постоянные представительства нерезидентов на территории Украины, у которых объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет за такой же период, превышает 20 млн грн.

