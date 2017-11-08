Поступления от крупных налогоплательщиков за 10 мес. увеличились на 20%, достигли 211 млрд грн

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Поступления от крупных налогоплательщиков за 10 мес. увеличились на 20%, достигли 211 млрд грн

17:47 07.11.2017 |

Экономика

 

Крупные налогоплательщики перечислили в государственный бюджет за 10 месяцев 2017 года 211 млрд грн, что на 9,4 млрд грн или на 20% больше показателей аналогичного периода предыдущего года, сообщил Офис крупных плательщиков на своей странице в Facebook.

В октябре крупные налогоплательщики перечислили 17 млрд грн в госбюджет, что на 1,6 млрд грн или 10,7% больше к октябрю-2016.

Согласно сообщению, часть платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, с начала года составила 57,4% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет.

Наибольшие поступления Офис зафиксировал в счет налога на добавленную стоимость (НДС) - 93,7 млрд грн, что на 21% или 6,1 млрд грн больше января-октября 2016 года. Поступления от предприятий в счет налога на прибыль достигли 37,9 млрд грн, что на 9,5 млрд грн или 33% больше аналогичного периода 2016 года. От акцизного налога поступило 52,7 млрд грн, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 8,9 млрд грн или 20%.

В региональном разрезе больше всего поступлений от крупного бизнеса Офис крупных плательщиков зафиксировал в Киеве - 161,3 млрд грн за январь-октябрь 2017 года и 12,2 млрд грн в октябре и Харькове - 14,5 млрд грн и 1,6 млрд грн соответственно. За ними следует Днепр - 15,5 млрд грн за январь-октябрь и 1,2 млрд грн в прошлом месяце, Одесса - 6,7 млрд грн с начала года и 0,7 млрд грн в прошлом месяце, а также Львов с показателями 5,7 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.

Как сообщалось, реестр крупных налогоплательщиков включает 2,512 тыс. предприятий. В связи с правками в Налоговый кодекс с 1 января 2017 года к крупным налогоплательщикам относятся юридические лица или постоянные представительства нерезидентов на территории Украины, у которых объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет за такой же период, превышает 20 млн грн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

07.11 Со­брав­ший по­ряд­ка $40 млн крип­то­ва­лют­ный стар­тап ата­ко­ва­ли ха­ке­ры

07.11 НБУ раз­ре­шил ки­тай­ской то­вар­ной бир­же BOCE опо­сре­до­ван­но ку­пить УБРР

07.11 НБУ раз­ре­шил Тигип­ко ку­пить VS Банк

07.11 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 7 но­яб­ря вер­ну­лись в "зе­ле­ную зону"

07.11 Пер­вич­ные аук­ци­о­ны ОВГЗ Мин­фи­на во втор­ник за­вер­ши­лись без­ре­зуль­тат­но

07.11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 7 но­яб­ря со­ста­вил 26,7513 грн

07.11 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 215,2 млн гри­вен до 314,9 млрд гри­вен 7 но­яб­ря

07.11 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 07.11.17

07.11 НБУ пе­ре­чис­лил в гос­бюд­жет пред­по­след­ний в 2017 транш при­бы­ли в 5 млрд гри­вен

07.11 Ев­ро 7 но­яб­ря упал до ми­ни­му­ма с июля, дол­лар про­дол­жа­ет до­ро­жать

07.11 Япон­ский Nikkei 7 но­яб­ря вы­рос до 26-лет­не­го мак­си­му­ма на оп­ти­миз­ме из США

07.11 Ко­ли­че­ство до­го­во­ров стра­хо­ва­ния "Зе­ле­ная карта" за 9 мес. со­кра­ти­лось на 4,13%, пре­мии вы­рос­ли по­чти на 4,1%

07.11 Меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы НБУ в ок­тяб­ре вы­рос­ли на 0,5% до $18,7 млрд

07.11 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 07.11.17

07.11 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 06.11.2017

• дальше…

07.11 Це­ны на нефть уско­ри­ли сни­же­ние 7 но­яб­ря, Brent по­де­ше­ве­ла до $63,8 за бар­рель

07.11 По­че­му рас­тет це­на на нефть, но Пу­ти­ну ра­но ра­до­вать­ся

07.11 Двой­ных до­го­во­ров арен­ды зем­ли боль­ше не бу­дет - Ми­нюст

07.11 Пер­вич­ные аук­ци­о­ны ОВГЗ Мин­фи­на во втор­ник за­вер­ши­лись без­ре­зуль­тат­но

07.11 По­ступ­ле­ния от круп­ных на­ло­го­пла­тель­щи­ков за 10 мес. уве­ли­чи­лись на 20%, до­стиг­ли 211 млрд грн

07.11 ЕБРР ожи­да­ет ро­ста ВВП Укра­и­ны 2% в 2017, 3% в 2018

07.11 Сбор ЕСВ вер­нул­ся на уро­вень 2015 го­да, - ГФС

07.11 НБУ пе­ре­чис­лил в гос­бюд­жет пред­по­след­ний в 2017 транш при­бы­ли в 5 млрд гри­вен

07.11 НКРЭКУ пред­ло­жи­ла пра­ви­тель­ству про­ве­сти в каж­дой об­ла­сти стра­ны тен­де­ры по вы­бо­ру по­став­щи­ка га­за для на­се­ле­ния

07.11 Це­ны на бен­зи­ны и ДТ 7 но­яб­ря вы­рос­ли на 5-50 коп./л

• дальше…

07.11 Гер­ма­ния хо­чет уско­рить пуб­ли­ка­цию чер­но­го спис­ка на­ло­го­вых оа­зи­сов

07.11 Бри­тан­ские ста­ти­сти­ки на­ме­ре­ны за­ме­нить соцо­про­сы дан­ны­ми со смарт­фо­нов

07.11 Рез­кая сме­на ри­то­ри­ки: Трамп при­звал КНДР к пе­ре­го­во­рам

07.11 Маль­та и Пор­ту­га­лия ли­ди­ру­ют в рей­тин­гах луч­ших ин­ве­сти­ци­он­ных про­грамм

07.11 5 са­мых вли­я­тель­ных са­у­дов­цев в ми­ре

07.11 Кто воз­гла­вит МИД Поль­ши и по­че­му зву­чат жест­кие за­яв­ле­ния об Укра­ине

07.11 Трамп по­про­сил у Кон­грес­са 4 млрд для про­ти­во­дей­ствия КНДР

06.11 Вол­кер: У РФ есть два ва­ри­ан­та дей­ствий на Дон­бас­се - кипр­ской оп­ции не да­но

06.11 Пять от­ли­чий Рай­ских до­сье от Па­нам­ских

06.11 Крип­то­ма­разм: Ин­ве­сти­ции в Крым пред­ла­га­ют ано­ни­ми­зи­ро­вать с по­мо­щью блок­чей­на

06.11 Па­пин ко­ше­лек. За­чем крон­прин­цу Са­у­дов­ской Ара­вии мас­со­вые аре­сты род­ствен­ни­ков

06.11 Зо­ло­тые дет­ки Ки­тая: на За­пад лю­бой це­ной

06.11 Про­ку­ра­ту­ра Та­тар­ста­на со­чла не­за­кон­ным обя­за­тель­ное изу­че­ние та­тар­ско­го язы­ка в шко­лах

06.11 Трамп не счи­та­ет тор­гов­лю с Япо­ни­ей чест­ной

06.11 Са­у­дов­ская Ара­вия гро­зит Ира­ну по­счи­тать пуск ра­ке­ты из Йе­ме­на "ак­том войны"

• дальше…

06.11 Но­та­ри­усы смо­гут быст­рее оформ­лять до­го­во­ры куп­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве

02.11 Укра­и­на и ОАЭ до­го­во­ри­лись о без­ви­зо­вом ре­жи­ме

01.11 Но­вые стан­ции мет­ро на Ви­но­гра­дарь "бесшумные", стек­лян­ные, с "виноградом"

31.10 Укра­и­на под­ня­лась на че­ты­ре по­зи­ций в рей­тин­ге Doing Business-2018

30.10 У каж­до­го ки­ев­ля­ни­на бу­дет лич­ный «Ка­бинет жи­те­ля»

27.10 Дон­басс по­рож­няк не го­нит: Чим ОРДЛО тор­гує без України

27.10 Бри­тан­цы на­зва­ли Укра­и­ну стра­ной го­да по услу­гам аут­сор­син­га

26.10 Ах­ме­тов оста­ет­ся бо­га­тей­шим укра­ин­цем с по­чти $7 млрд, По­ро­шен­ко - на пя­том ме­сте с $1 млрд - из­да­ние

26.10 В цен­тре Ки­е­ва за­пре­тят пар­ков­ку на 61 участ­ке улиц

26.10 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли псев­до­ак­ти­ви­стив, ко­то­рые шан­та­жи­ро­ва­ли за­строй­щи­ков

25.10 Укр­залізни­ця про­ве­дет экс­пе­ри­мент с при­го­род­ным со­об­ще­ни­ем

23.10 Укра­и­на в ночь на вос­кре­се­нье пе­рей­дет на "зим­нее время"

20.10 В Ки­е­ве сно­ва мож­но ку­пить ал­ко­голь но­чью

19.10 Ку­бив рас­крыл де­та­ли про­ек­та мет­ро на Тро­е­щи­ну

19.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре на рын­ке пер­вич­ной не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве пред­ло­же­ние уве­ли­чи­лось в 3 ра­за до 66 тыс. квар­тир, - City Development Solution

• дальше…

07.11 ГФС воз­об­но­ви­ла на­ло­го­вую про­вер­ку Да­ни­лю­ка

07.11 Как Оп­по­блок и Бать­кив­щи­на пи­а­ри­лись на от­став­ке Ава­ко­ва

07.11 За­пу­тан­ные спис­ки. По­че­му но­вый Из­би­ра­тельн­вй ко­декс не ре­шит ни од­ной про­бле­мы

07.11 Де­тек­ти­вы НАБУ 3 но­яб­ря про­во­ди­ли след­ствен­ные дей­ствия в рам­ках де­ла по фак­ту воз­мож­но­го не­за­кон­но­го обо­га­ще­ния Оме­ля­на

07.11 Ра­да не под­дер­жа­ла от­став­ку гла­вы МВД Ава­ко­ва - "за" 31

07.11 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву про­ект Из­би­ра­тель­но­го ко­дек­са

07.11 Кто воз­гла­вит МИД Поль­ши и по­че­му зву­чат жест­кие за­яв­ле­ния об Укра­ине

07.11 На фрон­те со­хра­ня­ет­ся не­кое по­до­бие пе­ре­ми­рия со вспыш­ка­ми обостре­ния

06.11 Вол­кер: У РФ есть два ва­ри­ан­та дей­ствий на Дон­бас­се - кипр­ской оп­ции не да­но

06.11 Пол­тав­ские рей­де­ры с "ДНРовским" хво­стом: Кто хо­чет за­хва­тить аг­ро­фир­му

06.11 Топ-ме­не­джер "Нафтогаза" от­ве­тил на оф­шор­ные об­ви­не­ния

06.11 Юри­сты По­ро­шен­ко от­ве­ти­ли на но­вые оф­шор­ные рас­сле­до­ва­ния

06.11 Обостре­ние под До­нец­ком. "Гибриды" празд­ну­ют 7 но­яб­ря и вы­де­лы­ва­ют­ся пе­ред Вол­ке­ром

06.11 По­ро­шен­ко го­тов вне­сти в Ра­ду за­ко­но­про­ект об ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де через две не­де­ли - И.Лу­цен­ко

06.11 По­дар­ки для Пу­ти­на. Чем Укра­и­на го­то­ва встре­чать рос­сий­ское втор­же­ние

• дальше…

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

07.11 Бри­тан­ские ста­ти­сти­ки на­ме­ре­ны за­ме­нить соцо­про­сы дан­ны­ми со смарт­фо­нов

07.11 Со­брав­ший по­ряд­ка $40 млн крип­то­ва­лют­ный стар­тап ата­ко­ва­ли ха­ке­ры

07.11 Ре­аль­ность — ря­дом: как ото­рвать маль­чиш­ку от ком­пью­те­ра

07.11 Samsung раз­ра­ба­ты­ва­ет пер­спек­тив­ные ак­ку­му­ля­то­ры с удво­ен­ной ём­ко­стью

07.11 Го­то­вит­ся круп­ней­шая сдел­ка в ис­то­рии хай­те­ка

07.11 Koenigsegg Agera RS стал са­мым быст­рым ав­то­мо­би­лем в ми­ре — 447 км/ч

07.11 Лишь 10% аме­ри­кан­цев поль­зу­ют­ся услу­га­ми Uber

07.11 Facebook за­пу­стил P2P-пла­те­жи в Ве­ли­ко­бри­та­нии

06.11 В Укра­ине мас­со­во уго­ня­ют ав­то­мо­би­ли на ев­роб­ля­хах

06.11 Ор­га­ни­за­ция MyRight по­да­ла в не­мец­кий суд кол­лек­тив­ный иск про­тив VW

06.11 Что та­кое то­кен?

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

06.11 Ford при­ду­ма­ла про­стое устрой­ство, ко­то­рое не даст во­ди­те­лю уснуть за ру­лём

06.11 Google па­тен­ту­ет "умные" оч­ки с но­вой кон­струк­ци­ей

• дальше…

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно