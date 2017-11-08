Финансовые новости
- |
- 08.11.17
- |
- 04:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Поступления от крупных налогоплательщиков за 10 мес. увеличились на 20%, достигли 211 млрд грн
17:47 07.11.2017 |
Крупные налогоплательщики перечислили в государственный бюджет за 10 месяцев 2017 года 211 млрд грн, что на 9,4 млрд грн или на 20% больше показателей аналогичного периода предыдущего года, сообщил Офис крупных плательщиков на своей странице в Facebook.
В октябре крупные налогоплательщики перечислили 17 млрд грн в госбюджет, что на 1,6 млрд грн или 10,7% больше к октябрю-2016.
Согласно сообщению, часть платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, с начала года составила 57,4% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет.
Наибольшие поступления Офис зафиксировал в счет налога на добавленную стоимость (НДС) - 93,7 млрд грн, что на 21% или 6,1 млрд грн больше января-октября 2016 года. Поступления от предприятий в счет налога на прибыль достигли 37,9 млрд грн, что на 9,5 млрд грн или 33% больше аналогичного периода 2016 года. От акцизного налога поступило 52,7 млрд грн, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 8,9 млрд грн или 20%.
В региональном разрезе больше всего поступлений от крупного бизнеса Офис крупных плательщиков зафиксировал в Киеве - 161,3 млрд грн за январь-октябрь 2017 года и 12,2 млрд грн в октябре и Харькове - 14,5 млрд грн и 1,6 млрд грн соответственно. За ними следует Днепр - 15,5 млрд грн за январь-октябрь и 1,2 млрд грн в прошлом месяце, Одесса - 6,7 млрд грн с начала года и 0,7 млрд грн в прошлом месяце, а также Львов с показателями 5,7 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Как сообщалось, реестр крупных налогоплательщиков включает 2,512 тыс. предприятий. В связи с правками в Налоговый кодекс с 1 января 2017 года к крупным налогоплательщикам относятся юридические лица или постоянные представительства нерезидентов на территории Украины, у которых объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн или общая сумма платежей, уплаченных в государственный бюджет за такой же период, превышает 20 млн грн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Оппоблок и Батькивщина пиарились на отставке Авакова
|Почему растет цена на нефть, но Путину рано радоваться
|Двойных договоров аренды земли больше не будет - Минюст
|НКРЭКУ предложила правительству провести в каждой области страны тендеры по выбору поставщика газа для населения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть ускорили снижение 7 ноября, Brent подешевела до $63,8 за баррель
|Почему растет цена на нефть, но Путину рано радоваться
|Двойных договоров аренды земли больше не будет - Минюст
|Первичные аукционы ОВГЗ Минфина во вторник завершились безрезультатно
|Поступления от крупных налогоплательщиков за 10 мес. увеличились на 20%, достигли 211 млрд грн
|ЕБРР ожидает роста ВВП Украины 2% в 2017, 3% в 2018
Это интересно
|В Украине массово угоняют автомобили на евробляхах
|Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW
|Что такое токен?
|Как уйти с работы, красиво хлопнув дверью
|Ford придумала простое устройство, которое не даст водителю уснуть за рулём
|Google патентует "умные" очки с новой конструкцией
|На Манхэттене построят ультратонкий небоскреб