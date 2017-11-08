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ЕБРР ожидает роста ВВП Украины 2% в 2017, 3% в 2018
16:31 07.11.2017 |
Европейский банк реконструкции и развития ожидает рост украинской экономики в 2017 году на 2%, в 2018 на 3%.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
В Украине рост экономики оценивается на уровне до 2% в 2017 году и 3% в 2018 г. (прогноз не изменился по сравнению с маем).
"Потребление домохозяйств растет благодаря повышению реальных зарплат и уверенности. Валовый основной капитал продолжает уверенно расти после спада. Снижение реального экспорта сдерживает рост ВВП. Промышленное производство сократилось на 0,4% за первые 8 месяцев 2017 г. в результате экономической блокады неподконтрольных территорий. ИПЦ замедляется, но по состоянию на сентябрь 2017 г. все еще находится на высоком уровне - 16,4% в сравнении с прошлым годом", - констатирует ЕБРР.
В банке отмечают, что банковская система Украины была стабильной, но кредитование реального сектора остается слабым.
Также в докладе ЕБРР выражается признательность Украине за успешное возвращение на международные рынки капитала с суверенным выпуском еврооблигаций, однако предупреждается, что продолжение программы МВФ для Украины является неопределенным из-за неопределенности с реформами.
Как сообщали Українські Новини, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост ВВП Украины 3,2-3,7% в 2018-2019 годах при замедлении инфляции до 7,8%.
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