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Сбор ЕСВ вернулся на уровень 2015 года, - ГФС
15:26 07.11.2017 |
Государственная фискальная служба сообщила, что сборы единого социального взноса увеличились и достигли уровня 2015 года.
Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"За 10 месяцев 2017 года бизнес уплатил 145 млрд гривен ЕСВ. Аналогичная сумма ЕСВ была перечислена в январе-октябре 2015 года. Но, напомню, тогда размер ЕСВ был в два раза больше, чем сегодня", - написал он.
По данным Продана, за октябрь текущего года объем уплаты налога составил 15,8 млрд гривен.
Отмечается, что одним из главных факторов роста сборов ЕСВ стало повышение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. гривен.
"Зарплаты начали выходить из "тени". И расходы бюджета Пенсионного фонда от снижение ЕСВ на 50% полностью компенсированы", - подытожил он.
Как сообщали Українські Новини, единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.
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