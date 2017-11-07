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Украина удвоила импорт угля - больше половины купила в России
20:52 06.11.2017 |
Украина в январе-октябре 2017 года увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,151 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Также сообщается, что основным поставщиком за этот период была Россия (55,7%), поставки из которой составили 1,2 миллиарда долларов. Второе место занял уголь из США (25%,4, или 546,8 миллиона долларов), а третье - из Австралии (5,4%, или 116,4 миллиона долларов). Из других стран Украина импортировала уголь на 289,8 миллиона долларов.
По данным Фискальной службы, за 10 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию (на 48,7 миллиона долларов), Словакию (33 миллиона долларов), Турцию (2,6 миллиона долларов) и другие страны (3,9 миллиона долларов).
Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.
В 2016 году Украина по сравнению с 2015 годом сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% - до 1,467 миллиарда долларов.
В этом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК), а также из США ("Центрэнерго").
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