Украина за 10 мес. экспортировала электроэнергию на $209 млн

Украина в январе-октябре 2017 года экспортировала электроэнергию на $209,293 млн, в т.ч. в октябре - на $19,685 млн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), в Венгрию в январе-октябре поставлена электроэнергия на сумму $118,529 млн, Молдову - на $48,655 млн, Польшу - на $31,485 млн, другие страны - на $10,624 млн.

Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в январе-октябре-2017 возрос на 69,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ($123,288 млн).

Кроме того, Украина за 10 месяцев 2017 года импортировала электроэнергию на $1,865 млн (из РФ на $1,804 млн, из Беларуси - на $0,051 млн, из Молдовы - на $0,009 млн).

Как сообщалось Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 47,6% (на 1,348 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4 млрд 181,7 млн кВт-ч.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.

