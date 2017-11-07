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Госказначейство возместило 70,2 млрд гривен НДС с начала работы нового реестра возмещения налога
12:05 06.11.2017 |
Министерство финансов констатирует, что Государственная казначейская служба за время работы реестра автоматического возмещения НДС возместила 70,2 млрд гривен налога.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
Отмечается, что с 1 апреля текущего года в реестр возмещения НДС поступило 24,6 тыс. заявок на общую сумму 88,1 млрд гривен.
Отказано или находятся на рассмотрении заявки на 1,1 млрд гривен.
В частности, в ноябре в реестр уже поступило 8 заявок на 1,8 млрд гривен возмещения НДС.
За время функционирования нового порядка возмещения налога на добавленную стоимость органами казначейства возмещено 70,2 млрд гривен, в том числе 134 плательщикам налога в автоматическом режиме 3,7 млрд гривен.
Так, в сентябре 2017 года было заявлено к возмещению 10,5 млрд гривен и по состоянию на 2 ноября возмещено на счета плательщиков более 8,8 млрд гривен.
Таким образом, было возмещено ориентировочно 84% суммы, заявленной к возмещению.
В свою очередь за аналогичный период прошлого года (сентябрь 2016 года) было заявлено к возмещению почти 7,3 млрд гривен и по состоянию на 2 ноября 2016 возмещено на счета плательщиков только 3,0 млрд гривен.
Таким образом, был возмещен лишь 41% суммы, заявленной к возмещению.
Минфин подчеркивает, что функционирование нового порядка возмещения НДС продемонстрировало, что действующая система возмещения позволяет бизнесу получать НДС на свои счета в заявленных к возмещению объемах, что позволяет прозрачно планировать свои бизнес-процессы.
Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
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