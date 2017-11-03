Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-сентябре 2017г. вырос на 24,8%

По данным Государственной службы статистики, в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года обьем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) возрос на 20,1% (из него за пределы страны – на 17,5%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 33,8% (на 27,7%), в перерабатывающей промышленности – на 17,7% (на 16,3%).
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (21,1%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,3%), металлургическое производство и производство готовых метизделий (18%), добывающую промышленность и разработку карьеров (15%).
Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹
|в январе –сентябре 2017г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|1528323,2
|100,0
|422181,2
|27,6
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|1217523,6
|79,6
|421091,9
|34,6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|228853,3
|15,0
|57983,8
|25,3
|в том числе:
|добыча каменного и бурого угля
|38171,5
|2,5
|…1
|…1
|добыча сырой нефти и природного газа
|78403,1
|5,1
|–
|–
|Добыча металлических руд
|95096,7
|6,3
|51622,6
|54,3
|Перерабатывающая промышленность
|988670,3
|64,6
|363108,1
|36,7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|322901,0
|21,1
|88133,5
|27,3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|14726,8
|1,0
|6479,6
|44,0
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|50900,0
|3,3
|18071,8
|35,5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|57601,7
|3,8
|3062,3
|5,3
|Производство химических веществ и химической продукции
|41746,8
|2,7
|8340,6
|20,0
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|20282,7
|1,3
|2578,5
|12,7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|79603,8
|5,2
|10809,9
|13,6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|275360,5
|18,0
|169174,4
|61,4
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|100862,1
|6,6
|46859,8
|46,5
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|7236,2
|0,5
|2169,0
|30,0
|- производство электрического оборудования
|19570,8
|1,3
|7664,5
|39,2
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|35859,8
|2,3
|15328,6
|42,7
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|38195,3
|2,5
|21697,7
|56,8
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|24684,9
|1,6
|9597,7
|38,9
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|294350,9
|19,3
|…1
|…1
|Водоснабжения;канализация, отходы
|16448,7
|1,1
|…1
|…1
Данные: Госстат Украины.
¹ Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации
Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе-сентябре 2017г.
|млн, грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|1217523,6
|100,0
|421091,9
|34,6
|Товары промежуточного потребления
|580097,3
|47,6
|269631,0
|46,5
|Инвестиционные товары
|102151,0
|8,4
|44492,5
|43,6
|Потребительские товары краткосрочного использования
|347057,2
|28,5
|96211,8
|27,7
|Потребительские товары долгосрочного использования
|14041,8
|1,2
|7172,6
|51,1
|Энергия
|174176,3
|14,3
|3584,0
|2,1
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-сентябре 2017г. по основным видам деятельности (%)
|сентябрь 2017 к августу 2017, %
|сентябрь 2017 к сентябрю 2016, %
|в т.ч. индекс внешнего оборота сентябрь 2017 к августу 2017
|сентябрь 2017 к сентябрю 2016
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|104,7
|120,1
|109,6
|117,5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|100,0
|133,8
|104,8
|127,7
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|96,9
|130,0
|…1
|–
|- добыча сырой нефти и природного газа
|98,4
|112,5
|–
|–
|- добыча металлических руд
|100,2
|150,2
|104,5
|125,8
|Перерабатывающая промышленность
|105,7
|117,7
|110,2
|116,3
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|103,4
|112,9
|120,3
|142,0
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|128,8
|137,5
|122,4
|129,8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100,9
|111,6
|102,4
|110,6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|99,5
|120,2
|79,2
|144,5
|Производство химических изделий и химической продукции
|102,1
|132,1
|104,9
|105,4
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|119,0
|111,5
|123,1
|99,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100,2
|116,2
|103,6
|108,7
|Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|106,3
|121,9
|104,6
|112,0
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|116,8
|121,5
|114,5
|101,7
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|111,0
|110,8
|152,7
|127,2
|- производство электрического оборудования
|116,4
|107,1
|126,0
|118,6
|- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам
|98,1
|100,1
|95,6
|68,8
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств
|144,7
|171,6
|124,6
|142,7
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|110,3
|109,3
|123,3
|86,7
Данные: Госстат Украины