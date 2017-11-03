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НБУ ожидает $3 млрд иностранных инвестиций в 2018-2019
13:50 03.11.2017 |
Национальный банк ожидает поступление 3 млрд долларов иностранных инвестиций в 2018-2019 годах.
Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
НБУ ожидает увеличения притока инвестиций в 2017 году, их сумма составит 2,1 млрд долларов, из которых 1,1 млрд долларов будет направлен в реальный сектор экономики.
"Постепенно будет восстанавливаться приток долгового капитала в частный сектор", - считает НБУ.
Как сообщали Українські Новини, НБУ ожидает в 2018 году получение от МВФ - $3,5 млрд, Всемирного банка - $0,5 млрд, размещения еврооблигаций на $1,5 млрд.
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