НБУ ожидает в 2018 получение от МВФ - $3,5 млрд, Всемирного банка - $0,5 млрд, размещения еврооблигаций - $1,5 млрд

Национальный банк ожидает полученеие в 2018 году Украина от Международного валютного фонда - 3,5 млрд долларов, Всемирного банка - 0,5 млрд долларов, размещения еврооблигаций - 1,5 млрд долларов.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк сообщает, что значительные выплаты государственного сектора в 2019 году обусловливают потребность в дополнительном привлечении для аккумулирования необходимых объемов международных резервов.

В 2018 году ожидается привлечение очередных траншей от МВФ в размере 3,5 млрд долларов, а также получение кредита от Всемирного банка на сумму 0,5 млрд долларов.

После успешного размещения ОВГЗ на сумму 3 млрд долларов в 2017 году ожидается продолжение таких размещений и в последующие годы (по 1,5 млрд долларов в 2018 и 2019 годах).

Ожидается, что профицит сводного платежного баланса в 2017-2018 годах вместе с чистым поступлением средств от МВФ по программе EFF позволит увеличить международные резервы до 22,2 млрд долларов на конец 2018 года, или 4,2 месяца импорта будущего периода.

"Это составит 70% от композитного критерия МВФ относительно адекватности резервов. В 2019 году объемы международных резервов сократятся до 21,2 млрд долларов (или 3,9 месяца импорта будущего периода) из-за значительных выплат по государственному долгу", - отметил Нацбанк.

По мнению НБУ, постепенное восстановление доступа к внешним рынкам капитала в 2017-2018 годах не сможет полностью удовлетворить потребности частного сектора в обслуживании и погашении задолженности предыдущих лет.

Поэтому ролловер по долгосрочному внешнему долгу будет ниже 100%, но будет постепенно расти (72% в 2017 году) и достигнет 100% в 2019 году.

"Таким образом, с 2019 ожидаются чистые привлечения долгового капитала частным сектором", - говорится в инфляционном отчете.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк не ожидает получения следующего транша МВФ в 2017 году и ухудшил прогноз международных резервов до 18,6 млрд долларов на конец года.

При этом министр финансов Александр Данилюк не исключает получения транша МВФ до конца текущего года.

12-13 сентября представитель МВФ Дэвид Липтон в Киеве провел переговоры с Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством Минфина и другими представителями власти.

После своего визита он сообщил, что Украине необходимо выполнить условия программы для получения следующего транша.

Ожидается, что миссия МВФ прибудет в ноябре для согласования госбюджета - 2018.

Сейчас Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.

Этими условиями являются: создание антикоррупционного суда, приватизация, урегулирование вопроса с ценами на газ и проведение земельной реформы.