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В 2018-2021 Украина должна выплачивать ежегодно более $7 млрд по госдолгу, - НБУ
13:39 03.11.2017 |
Национальный банк констатирует, что в течение 2018-2021 годов ежегодные выплаты по погашению и обслуживанию государственного и квазигосударственного долга в иностранной валюте будут превышать 7 млрд долларов.
Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
В Национальном банке отмечают, что график выплат по внешним обязательствам в следующие несколько лет остается достаточно напряженным.
"В течение 2018-2021 ежегодные выплаты по погашению и обслуживанию государственного и квазигосударственного долга в иностранной валюте будут превышать 7 млрд долларов", - говорится в отчете Нацбанка.
В связи с этим для Украины критически важным остается дальнейшее введение структурных реформ, направленных на улучшение деловой среды и условий для долгосрочного экономического роста.
"В этом контексте весомым остается продолжение сотрудничества с МВФ, которое может выступать не только номинальным якорем для реформ и поддержки устойчивого макроэкономического развития, но и способствовать успешным привлечениям на международных финансовых рынках. В частности, согласно исследованиям Mody and Saravia (2003) и Presbitero et. al. (2015) наличие программ сотрудничества с МВФ является детерминантой как факта размещения, так и спредов, по которым размещались суверенные еврооблигации", - отметили в НБУ.
Нацбанк также считает, что возвращение Украины на рынок внешних заимствований в сентябре является, безусловно, позитивным сигналом не только для инвесторов, которые инвестируют в долговые ценные бумаги, но и для потенциальных прямых инвесторов.
"Это также улучшает перспективы новых эмиссий корпоративного сектора (в том числе для государственных компаний). Более того, часть средств от последнего размещения (1,6 млрд долларов) были использованы для выкупа еврооблигаций, которые должны погашаться в 2019 (на 1,2 млрд долларов) и 2020 годах (на 0,4 млрд долларов)", - констатировал центральный банк.
НБУ рассказал, что такая операция по управлению государственным долгом позволила несколько уменьшить долговую нагрузку в среднесрочной перспективе.
Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, или на 470 млн долларов до 77,03 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.
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