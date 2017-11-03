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Украина теряет от коррупции 2% ВВП, - постпред МВФ Люнгман
11:37 03.11.2017 |
Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман оценивает потери Украины от коррупции в 2% ВВП.
Об этом он сообщил в ходе выступления на 8th Ukrainian Investment Forum в пятницу, передают Українські Новини.
"В Украине не проводится существенная борьба с коррупцией. Коррупция обходится Украине в 2% экономического роста, следовательно, борьба с ней - это вопрос экономического процветания", - сказал Люнгман.
Он напомнил, что следующим важным шагом в этом направлении должно стать создание Антикоррупционного суда, которое является одним из критериев для получения следующего транша Украиной от МВФ.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк не ожидает получения следующего транша МВФ в 2017 году и ухудшил прогноз международных резервов до 18,6 млрд долларов на конец года.
При этом министр финансов Александр Данилюк не исключает получения транша МВФ до конца текущего года.
12-13 сентября представитель МВФ Дэвид Липтон в Киеве провел переговоры с Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством Минфина и другими представителями власти.
После своего визита он сообщил, что Украине необходимо выполнить условия программы для получения следующего транша.
Ожидалось, что миссия МВФ прибудет 19 сентября, однако МВФ пока не уточняет сроки.
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