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Госбюджет-2017 за 10 мес. перевыполнен по доходам на 5,2% и недовыполнен в октябре на 2,3% - Госказначейство
12:28 02.11.2017 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе-октябре составили 647,424 млрд грн, что на 5,2%, или 31,903 млрд грн превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).
Согласно ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 183,859 млрд грн, или на 39,7%.
Госказначейство указывает, что в октябре доходы составили 61,669 млрд грн по сравнению с 51,8 млрд грн в сентябре и 79,84 млрд грн в августе.
Ведомство уточняет, что в октябре этого года бюджет по доходам был недовыполнен на 2,3%, или на 1,479 млрд грн, хотя по отношению к октябрю прошлого года рост доходов составил 10,1%, или 5,649 млрд грн.
Как указано в материалах, налоговые поступления за десять месяцев 2017 года возросли к аналогичному периоду 2016 года на 22,4% - до 267,675 млрд грн, тогда как таможенные - на 29%, до 243,6 млрд грн. Временный план по налогам был недовыполнен на 2,8%, тогда как по таможне перевыполнен на 12%.
В октябре поступления по налогам составили 21,352 млрд грн, что на 13,5% ниже плана и на 8,1% - выше прошлогоднего показателя. На таможне был зафиксирован прирост на 31,9% к октябрю прошлого года и на 22,1% к плану - 28,872 млрд грн.
В целом октябрьский план по ГФС был перевыполнен на 3,9%, или на 1,888 млрд грн, а к октябрю прошлого года прирост составил года 20,6%, или 8,577 млрд грн.
Госказначейство уточняет, что по итогам десяти месяцев этого года в счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) было выплачено 97,299 млрд грн, что на 34,5% превысило показатели десяти месяцев прошлого года, в том числе в октябре возмещение составило 9,729 млрд грн по сравнению с 9,67 млрд грн в сентябре.
Национальный банк, перечислявший в мае-августе ежемесячно по 5 млрд грн, после прекращения отчислений в госбюджет в сентябре возвратился к ним в прошлом месяце и перечислил 5 млрд грн, тогда как в октябре 2016 года начисления НБУ составили 10 млрд грн.
В целом общий фонд госбюджета за январь-октябрь-2017 был перевыполнен по доходам к плану на 3,1% и получил 568,098 млрд грн, что на 31,6% лучше показателя января-октября-2016. В том числе в октябре общий фонд был перевыполнен на 2,8%, и его поступления в 56,559 млрд грн оказались на 6,1% выше прошлогодних.
Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за январь-октябрь этого года на 36,7% к январю-октябрю прошлого года - до 168,874 млрд грн, однако в октябре они увеличились на 56,2% - до 20,247 млрд грн.
Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в октябре-2017 выросли к октябрю-2016 на 40,9% и были равны 15,826 млрд грн, а за десять месяцев рост поступлений ЕСВ составил 37,2% - до 145 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы - 841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицит госбюджета составляет в 77,65 млрд грн против 70,26 в прошлом году.
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