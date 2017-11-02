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Таможенные отчисления в госбюджет увеличились на 37,3% до 30 млрд гривен в октябре, - ГФС
20:06 01.11.2017 |
Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила, что таможенные отчисления в государственный бюджет за октябрь увеличились на 37,3% до более 30 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщение ГФС, передают Українські Новини.
ГФС заявляет, что в государственный бюджет в октябре перечислили 5,3 млрд гривен больше, чем запланировано в бюджетной росписи.
Среднедневные отчисления превышают на 1,43 млрд или на 31% аналогичные показатели 2016 года.
Сообщается, что за январь-октябрь было перечислено 253,62 млрд гривен, что превышает запланированные показатели на 12%.
Дополнительно бюджет получил более 27 млрд гривен, а фактические поступления по сравнению с январем-октябрем 2016 года выросли почти на 65 млрд гривен, что предоставляет возможность ГФС выполнить свои обязательства по финансированию ремонта и реконструкции дорожной инфраструктуры.
В рамках эксперимента с начала года таможнями уже перечислено 10,2 млрд гривен.
Кроме того, одесская таможня ГФС уже в середине октября выполнила годовой план.
По состоянию на 1 ноября объем перечисленных таможенных платежей составил 17,54 млрд гривен, что свидетельствует о перевыполнение годового индикатива на 5%.
По прогнозам руководителя одесской таможни Александра Власова, при текущей динамике до конца года объем отчислений может составить дополнительно еще 4 млрд гривен; это означает, что в бюджет будет перечислено более 20 млрд гривен.
По словам и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, сегодня в ГФС настроены на конструктив с бизнесом, изменены подходы в работе таможни, основной акцент сделан на аналитику и активное использование системы управления рисками.
Также он добавил, что вскоре пункты пропуска будут обустроены современными средствами контроля, над закупками которых сегодня работает ГФС, что позволит предотвратить незаконное перемещение товаров и соответственно скажется и на уплате таможенных платежей в бюджет.
Как сообщали Українські Новини, ГФС увеличила сбор таможенных платежей на 34%, или на 56,7 млрд гривен до 223,6 млрд гривен в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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