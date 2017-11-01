Рынок легковых авто Украины за 10 мес.-2017 почти достиг показателя за весь 2016г

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-октябре 2017 года составили 64,091 тыс. ед., что почти соответствует этому показателю за весь 2016 год, сообщает AUTO-Consulting в среду.

"Таким образом, все, что продадут дилеры за ноябрь и декабрь, - это и будет рост авторынка", - констатируют эксперты.

Как сообщалось, рынок новых легковых авто в Украине в 2016 году, согласно данным AUTO-Consulting, вырос на 39% по сравнению с 2015 годом - до 64,478 тыс. ед.

По данным аналитиков компании, в октябре-2017 реализовано 7,413 тыс. автомобилей, что на 26,8% больше, чем в октябре-2016, однако почти на 3% меньше, чем в сентябре-2017, хотя дилеры рассчитывали на большее.

"Но картину украинского авторынка в октябре сильно изменил "дизельгейт", вернее, его последствия. На рынке появилось много автомобилей с дизельными двигателями по небывало низким ценам. Разумеется, остальным конкурировать с ними было нереально, что и отразилось на итоговых цифрах продаж за октябрь", - отмечают в AUTO-Consulting.

Лидером стабильно стала Toyota, которой удалось занять почти 13% рынка, на втором месте оказался Volkswagen с продажей 753 авто и приростом на 6,7% к сентябрю, оттеснивший на третью строку Renault, доля которого составила 8,94%.

Skoda, как и в сентябре, занимает четвертую строку рейтинга с 7,12% долей рынка.

"Показательно, что на пятое место в октябре вышли дилеры Audi (12-я позиция в сентябре). Так высоко немецкая марка еще не забиралась за всю историю украинского авторынка. Буквально за один месяц дилеры продали 479 авто, что на 90% больше, чем месяцем ранее. И хитами продаж стали именно дизельные авто", - подчеркивают эксперты.

Стабильно в ТОП-10 уже входит узбекский бренд Ravon: в октябре продано 259 авто.

Наращивали продажи в октябре дилеры Peugeot, Mitsubishi, Lexus, Citroen, а одну из лучших динамик продемонстрировал Chery (+77%), что, по мнению экспертов, стало заслугой новой команды и грамотному продвижению.

В то же время, отмечает AUTO-Consulting, за исключением Audi, остальные премиальные бренды начали сдавать позиции. С отрицательными показателями к сентябрю финишировали Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Land Rover, Infiniti, Porsche и Jaguar.

"Пока это еще не стало тенденцией, но для отдельных брендов уже есть над чем задуматься", считают аналитики.

Согласно также обнародованной в среду аналитике ассоциации "Укравтопром", в октябре-2017 было продано 7,652 тыс. новых легковых авто, что на 26% превысило показатель октября-2016.

Пятерка самых продаваемых брендов совпадает с рейтингом AUTO-Consulting, при этом в ассоциации напоминают, что занявший вторую позицию Volkswagen в октябре 2016 года был на 10-й строке рейтинга, а его продажи выросли в 2,7 раза.

Бестселлером месяца стал Volkswagen Golf, который приобрели 427 покупателей.

Как сообщалось, первоначальные прогнозы экспертов на 2017 год предполагают 25-30%-ный прирост авторынка.

