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Остаток средств на едином казначейском счете в октябре сократился на 19% до 48,6 млрд гривен
10:44 01.11.2017 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в октябре сократился на 19,1% с 60,031 млрд гривен (на 1 октября) до 48,564 млрд гривен (на 1 ноября).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
С начала года остаток средств на ЕКС увеличился с 14,258 млрд гривен до 48,6 млрд гривен.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный - 61,2 млрд гривен - на 1 сентября.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год остаток средств на едином казначейском счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.
Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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