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В Киевгорстрое назвали базовую стоимость жилья в следующем году
20:09 31.10.2017 |
Стоимость квадратного метра жилья в новостройках, возводимых в отдаленных столичных районах, в следующем году будет не менее 15-17 тыс. грн.
Об этом сказал вице-президент «Киевгорстрой» Аркадий Бондарев.
«Минрегион вывел себестоимость строительных работ на 2018 год в размере 14 тыс. 340 грн./кв. м, то есть это минимальная стоимость без учета суммы за землю, техническую документацию и т.д. Учитываем и прогнозы по росту цен на электроэнергию и топливо, а также рост минимальной зарплаты. Добавляем все это к минимальной цене и уже есть как минимум 15 тыс. - 17 тыс. грн. за кв. м для отдаленных участков», - утверждает он.
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